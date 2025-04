Ben Affleck schwelgt in Erinnerungen an seine Kindheit

Ben Affleck (52) sprach in der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" offen über seine Kindheit und die ungewohnte Freiheit, die er als sogenanntes "Schlüsselkind" genoss. Schon als kleiner Junge sei er allein mit einem Schlüsselbund um den Hals zur Schule gegangen, habe die U-Bahn genutzt und Filme wie Star Wars im Kino gesehen – oft ganz ohne Begleitung von Erwachsenen. Dabei, so Ben, bewegte er sich schon im Alter von fünf bis sieben Jahren selbstständig durch die Stadt. Heutzutage würde solch eine Erziehung für große Empörung sorgen, scherzte der Schauspieler gegenüber Gastgeber Jimmy Kimmel (57) und betonte: "Wenn du das heute in West-L.A. machen würdest, würden sie das Jugendamt rufen."

Für Ben, der heute Vater von drei Kindern ist, hat sich seit seiner eigenen Jugend einiges verändert. Gegenüber dem Magazin Fox News erzählte er, dass seine Kinder Violet, Fin und Samuel, die er mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (53) hat, deutlich behüteter aufwachsen. Seinen Kindern möchte er dennoch wichtige Werte wie Eigenständigkeit und Arbeitsmoral vermitteln. So lehnte Ben bei einem gemeinsamen Besuch einer Sneaker-Messe den Wunsch seines Sohnes Samuel ab, sündhaft teure Schuhe zu bekommen. Stattdessen ermutigte er Samuel, für besondere Wünsche selbst zu arbeiten – etwa Rasen zu mähen. Im Interview mit "Today with Jenna & Friends" erklärte Ben dazu: "Wenn du dir etwas wünschst, dann musst du auch etwas dafür tun." Seine älteren Kinder verdienen sich ihr Taschengeld mittlerweile mit klassischen Schülerjobs.

Auch im gemeinsamen Alltag achtet der Schauspieler darauf, seine Kinder nicht zu sehr zu verwöhnen. Beim Familiensport lässt Ben keinen gewinnen, nur weil er der Vater ist. Als Samuel im Basketball das erste Mal gegen ihn triumphierte, war das sowohl für ihn selbst als auch für seinen Sohn ein großes Ereignis. Überhaupt gilt Ben privat als ein eher bodenständiger Promi, der viel Wert auf gemeinsame Zeit mit seinen Kindern legt und diese auch zu Premieren einlädt. Trotz Hollywood-Ruhm und Starallüren scheint der Schauspieler großen Wert auf Bodenständigkeit und einen liebevollen, aber auch fordernden Umgang mit seinem Nachwuchs zu legen.

Anzeige Anzeige

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem gemeinsamen Sohn Samuel

Anzeige Anzeige

MEGA Schauspieler Ben Affleck im September 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige