"Du bist pleite": Ben Affleck erzieht Kids bodenständig

Ben Affleck (52), bekannt aus Filmen wie "The Town", hat mit einer klaren Ansage kürzlich für Schlagzeilen gesorgt. Als sein Sohn Samuel (13) ihn beim Got Sole Sneaker-Event für ein Paar der begehrten Dior Air Jordan 1 im Wert von 6.000 Dollar (ca. 5.400 Euro) begeistern wollte, gab der Schauspieler eine verblüffend ehrliche Antwort: "Du bist pleite." In einem späteren Interview auf dem SXSW-Filmfestival erläuterte Ben humorvoll seine Haltung: "Er meinte zu mir, 'Wir haben doch das Geld.' Darauf habe ich gesagt, 'Ich habe das Geld, du bist pleite!'" Der dreifache Vater machte seinem Sohn unmissverständlich klar, dass solcher Luxus nur mit harter Arbeit verdient werden könne.

Für Ben, der selbst ein großer Sneaker-Fan ist, blieb es nicht bei dieser klaren Ansage. Er fügte hinzu, dass er seinem Sohn regelmäßig Verantwortung beibringe, beispielsweise durch Rasenmähen, und dass Sam genau wisse, wie solch ein Kauf erarbeitet werden müsse. In einem Instagram-Clip des Events erklärte der Schauspieler außerdem: "Du möchtest sie nur, weil sie teuer sind." Sam rechtfertigte sich daraufhin, dass die Schuhe einfach "tough" seien und schlicht "gut aussehen" würden. Die gezeigten Sneaker sind Samuels Traum, doch als limitierte Sammlerstücke haben sie mittlerweile Premiumpreise, die nicht einfach so aus der Familienkasse gedeckt werden.

Ben, der aus einfachen Verhältnissen in Boston stammt, hat seinen Kindern öfter Einblicke in seine Erfahrungen mit Geld vermittelt. So erinnerte er sich in der "Drew Barrymore Show" daran, wie er und sein Freund Matt Damon (54) vor ihrem Durchbruch mit einem gemeinsamen Konto haushalten mussten. Der Verkauf des Drehbuchs zu "Good Will Hunting" brachte ihnen zwar 600.000 Dollar (ca. 549.000 Euro), das Geld war jedoch binnen sechs Monaten aufgebraucht. Neben Samuel hat Ben aus seiner Ehe mit Jennifer Garner (52) noch zwei ältere Töchter. Trotz ihrer Scheidung bleibt der Schauspieler seiner ersten Frau freundschaftlich verbunden – eine Tatsache, die zuletzt sogar zu Spekulationen in den Medien führte. Doch die beiden lassen sich davon nicht beirren und leben ein bodenständiges Co-Parenting.

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem gemeinsamen Sohn Samuel

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

