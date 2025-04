Laura Maria Lettgen weiß genau, wie sie Sendezeit bekommt

Laura Maria Lettgen macht kein Geheimnis daraus, dass sie genau weiß, wie sie die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die selbstbewusste Reality-TV-Bekanntheit ist bald bei Kampf der Realitystars zu sehen. Schon vorab macht sie klare Ansagen: "Na ja, also wenn eine weiß, wie Sendezeit funktioniert, dann natürlich ich." Dennoch möchte sich Laura nicht verstellen, sondern einfach ihre Persönlichkeit strahlen lassen. "Ich möchte der neue Realitystar 2025 werden, denn unter diesen ganzen Fakes und Lügnern muss mal eine reale Maus an die vorderste Front", verrät sie gegenüber RTLZWEI.

Die provokante Art, mit der Laura in der Öffentlichkeit auftritt, ist für viele Fans bereits ein bekanntes Markenzeichen. Die Blondine ist als scharfzüngig bekannt und steht für Klatsch und Tratsch. So hat sie in Formaten wie Are You The One – Reality Stars in Love für Gesprächsstoff gesorgt. Bei "Kampf der Realitystars" dürfte dies nicht anders sein – immerhin gilt die Show als beliebter Schauplatz für Drama und Intrigen. Ob sie mit ihrer Strategie langfristig punkten kann, wird sich zeigen: Besonders in einem Format, in dem Allianzen und Sympathien in der Gruppe oft das Zünglein an der Waage sind, könnte es für Laura turbulent werden.

Am Promistrand von Thailand wird Laura auf viele neue Gesichter treffen. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Martin Semmelrogge (69), Ailton (51), Anouschka Renzi (60), Daymian Weiß und Stephen Dürr (50). Für alle Kandidaten geht es um die Wurst – im Finale warten schließlich 50.000 Euro und der Titel "Realitystar 2025" auf einen glücklichen Sieger.

RTLZWEI Laura Maria Lettgen, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Instagram / lauramarialee Laura Maria Lettgen, Reality-TV-Star

