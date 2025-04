Laura Maria Rypas Kinder haben sie zum Positiven verändert

Durch ihre Beziehung mit Pietro Lombardi (32) steht Laura Maria Rypa (29) schon seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit. Dadurch ist sie auch oft der Kritik der Außenwelt ausgesetzt – welche es wohl mehr als genug gibt. Oft werde sie als arrogant, oberflächlich oder unfreundlich wahrgenommen. In ihrer Instagram-Story betont die Influencerin aber, dass das absolut nicht der Fall sei. Vor allem durch ihr Mama-Dasein habe sich ihr Charakter noch mal sehr verändert. So sei ihr schon von mehreren Menschen in ihrem Umfeld gespiegelt worden, dass sie, seitdem sie Mama ist, "viel positiver oder nahbarer wirke".

Diese positiven Veränderungen nehme die 29-Jährige auch an sich selbst wahr. "Ich kann echt sagen, dass sich bei mir seitdem einiges verändert hat. Nicht, dass ich vorher ein schlechter Mensch war oder so, aber ich sehe viele Dinge heute einfach anders. Meine Prioritäten haben sich verändert und ich bin irgendwie ruhiger, offener geworden", erzählt Laura. Zudem fühle sie sich seit ihren zwei Kindern auch richtig wohl in ihrer Haut. "Ich habe gelernt, meine Natürlichkeit zu lieben und mich genauso schön zu finden, wie ich bin", erklärt der Netz-Star.

Da sie in ihrer Rolle als Mutter voll und ganz aufgeht, ist es wohl kein Wunder, dass für die Beauty die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. Bei diesem Thema herrscht aktuell aber noch Uneinigkeit mit ihrem Verlobten. "Ich will unbedingt noch ein weiteres Kind, aber Pietro soll es natürlich auch wollen. Wenn er mit dem Thema schon abgeschlossen hat, muss ich ihn halt irgendwie umstimmen", scherzte sie in ihrer Instagram-Story – denn natürlich wisse Laura, dass man niemanden dazu überreden könne: "Wir beide sollen es wollen, nicht nur ich."

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn Amelio

