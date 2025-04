Das verspricht der neue Trailer von "Kampf der Realitystars"

Bei Kampf der Realitystars geht es für die beliebten TV-Sternchen um einen großen Jackpot. Ab Anfang Mai flimmert das Format über die Bildschirme, doch ein erster Teaser auf Instagram gibt den Fans nun einen Vorgeschmack. Der Clip macht deutlich, dass einige Teilnehmer an ihre Grenzen kommen werden. Pinar Sevim knallt die Tür der Bambushütte und schimpft vor sich hin: "Es ist so gemein." Christin Okpara (29) scheint mit einer Taktik in die Show zu gehen. "Wir machen gute Miene zum bösen Spiel", erklärt sie einer Mitstreiterin. Währenddessen scheint Daymian Weiß auf etwas anderes fixiert zu sein. Eine Szene zeigt, wie er einer anderen Kandidatin unter der Dusche näher kommt.

Neben den Kandidaten war in diesem Jahr auch die Moderatorin eine Überraschung. Arabella Kiesbauer (56) übernimmt den Job von Cathy Hummels (37). Gegenüber RTLZWEI plauderte die Talkmasterin aus: "Die Zuschauer erwartet in der neuen Staffel wie gewohnt sehr viel Emotion und natürlich auch Drama. Das bleibt nicht aus, wenn ein bunter Mix von Stars und Sternchen zusammengewürfelt und aufeinander losgelassen wird."

Die Fans der Show scheinen vor allem von Arabella begeistert zu sein. "Endlich eine Moderatorin, die Emotion, Mimik und Talent hat. Ich freue mich darauf", kommentierte ein User unter dem Social-Media-Beitrag. Dem Cast rund um Tara Tabitha (32), Martin Semmelrogge (69) und Co. stehen die Freunde des Trash-TVs allerdings noch skeptisch gegenüber. Eine Zuschauerin schrieb: "Ein Drittel kenne ich nicht, ein Drittel mag ich nicht und beim restlichen Drittel warten wir mal ab."

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer, Moderatorin

RTLZWEI Tara Tabitha, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

