Nach vier Jahren: So emotional war Song-Release für Jessie J

Jessie J (37) hat emotional auf die überwältigende Resonanz zu ihrem Comeback-Song "No Secrets" reagiert, den sie erstmals am vergangenen Freitagmorgen live in der "Capital XTRA Breakfast"-Show mit Manny Norte präsentierte. Die Sängerin, die seit vier Jahren kein eigenes Lied mehr auf den Markt gebracht hatte, gestand vor laufendem Mikrofon, wie sehr die Reaktionen sie bewegt haben. In dem herzergreifenden Song verarbeitet sie den Schmerz über ihre Fehlgeburt im Jahr 2021 und richtet sich mit entwaffnender Ehrlichkeit an ihre Hörerinnen und Hörer. Während ihres Auftritts kämpfte Jessie J sichtlich mit den Tränen, als sie Zeilen wie "Ich habe mein Baby verloren, aber die Show muss weitergehen, richtig? Ohne Wenn und Aber, kann ich nur eine Nacht lang weinen?" sang und berichtete, wie überwältigend viel Liebe sie seit der Veröffentlichung erhält.

Mit "No Secrets" kehrt Jessie J nach einer längeren Pause zurück und zeigt sich so offen wie nie. Weiter betonte sie in der Show, dass das Lied für sie wie ein persönlicher Tagebucheintrag sei – voller direkter Worte und Gefühle. Die Nähe zu den Fans ist ihr sichtlich wichtig, denn sie fand vor allem das warme Echo aus ihrem Heimatland Großbritannien nach ihrem Neustart "absolut überwältigend". So sagte sie, es helfe ihr, Vertrauen in sich und ihr Comeback zu fassen. Bei einem intimen Auftritt im legendären Jazzclub Ronnie Scott's im Londoner Stadtteil Soho gab sie bereits weitere Einblicke in ihr neues Album – vom Herzschmerz nach ihrer Fehlgeburt über ihre Gesundheit bis zur Freude über Sohn Sky, den sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten Chanan Safir Colman im Mai 2023 bekam.

Jessie J lässt wenig unausgesprochen. Sie bezieht ihre Fans regelmäßig in ihre Gefühle ein und scheut sich nicht, schwere Themen wie Trauer und Verlust öffentlich zu machen. So teilte sie 2023 auf Instagram bewegende Worte über den Umgang mit Trauer: "Trauer ist ehrlich gesagt eine besch*ssene, seltsame und sehr persönliche Reise. Sie kann auftauchen und uns ganz verschlingen, wenn wir es am wenigsten erwarten." Humor sei für sie der Schlüssel im Umgang mit den Herausforderungen des Lebens, wie sie immer wieder betont. Seit der Geburt ihres Sohnes Sky hat Jessie J ihr Leben grundlegend verändert und schöpft neue Kraft aus ihrer Mutterrolle. Für ihr musikalisches Comeback hat sie sich zudem prominente Unterstützung geholt: Mit Ryan Tedder (45), der auch für Adele (36) schreibt, hat sie bereits an neuen Songs gefeilt. Ihr persönlicher und künstlerischer Weg bleibt für viele Fans eine Quelle der Inspiration – durch ihre Musik und ihre schonungslose Ehrlichkeit.

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J mit Sky, Dezember 2024

Getty Images Jessie J, Sängerin

