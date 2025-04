Bitter: Christin Okpara wurde zweimal bei KDRS abgelehnt

Christin Okpara (29) erfüllt sich in diesem Jahr einen Traum: Sie nimmt an der aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars teil. Doch wie die 29-Jährige in einer Pressemitteilung von RTLZWEI verrät, war es kein leichter Weg in die beliebte Show. Bereits zwei Mal war sie für vergangene Staffeln im Gespräch, wurde jedoch jedes Mal abgelehnt. "Es war schon klasse, als der Anruf kam, weil ich auch schon zweimal abgelehnt wurde", berichtet Christin über den Moment, als ihr endlich die Teilnahme zugesichert wurde.

Die Ablehnungen aus der Vergangenheit sieht der Realitystar heute ganz realistisch. Christin glaubt, dass ihre Teilnahme zuvor noch nicht möglich war, da sie sich zu impulsiv verhalten habe: "Das war noch aus Zeiten, als ich vielleicht zu sehr über die Stränge geschlagen habe." Nun habe sie jedoch die Chance, sich und ihr wahres Potenzial vor einem breiten Publikum zu zeigen und sieht ihre Mitwirkung an der Show als eine Art Neubeginn in ihrer Karriere. Für sie sei die Zusage ein "wahrgewordener Reality-Traum".

Christin Okpara ist vor allem für Reality-TV-Fans keine Unbekannte. Mit ihrem Auftritt bei Are You The One? sorgte sie bereits für Lacher und Diskussionen gleichermaßen. Seitdem polarisiert sie auch auf Instagram, wo sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben lässt. Obwohl sie oft aneckt, hat sie mittlerweile eine treue Fangemeinde, die ihre direkte Art zu schätzen weiß. "Ich bin einfach ich", betonte sie dazu in einem früheren Interview.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Christin Okpara, "The 50"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / christinokpara Christin Okpara, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige