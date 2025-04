Keine Ehekrise? Kanye West und Bianca posieren gemeinsam

Seit Monaten werden immer wieder Gerüchte laut, dass Kanye West (47) und Bianca Censori (30) getrennte Wege gehen. Diesen scheint das Paar nun aber weiterhin entschieden entgegenwirken zu wollen. Der Rapper teilt auf der Plattform X ein neues Foto, das ihn und seine Frau zeigt. Auf der Aufnahme trägt er eine schwarze Lederhose und eine dunkle Jacke, während die Architektin in einem auffälligen silbernen Bodysuit und kniehohen Lederstiefeln posiert. Das Bild, das vermutlich während eines gemeinsamen Aufenthalts in Spanien aufgenommen wurde, betitelt der "Stronger"-Interpret schlicht mit den Worten: "[Outfit]-Pic".

Kanye und seine Liebste sollen sich derzeit auf Mallorca befinden. Wie Bild berichtete, handelt es sich bei ihrem Aufenthalt aber nicht um einen entspannten Urlaub: Bianca soll sich für vier Wochen in die renommierte Luxusklinik "The Balance" eingemietet haben. Aus welchen Gründen, ist unklar – es könnte mit einem gemeinsamen Therapieprogramm zusammenhängen oder einen Neustart fernab vom öffentlichen Trubel symbolisieren. Die Eheleute scheinen sich aber definitiv professionelle Hilfe gesucht zu haben. Diese ist allerdings nicht besonders billig: Berichten zufolge soll eine Woche in der exklusiven Einrichtung rund 150.000 Euro kosten.

Wie es mit dem 47-Jährigen und der Australierin weitergeht, bleibt wohl abzuwarten. Vor wenigen Wochen schien Kanye das Liebes-Aus jedoch selbst zu bestätigen. In seinem Song "Bianca" deutete er mit einigen Textzeilen an, dass ihre Beziehung eine heftige Krise durchmacht. "Mein Baby ist weggelaufen", hieß es beispielsweise darin. Außerdem beschrieb er, dass die 30-Jährige offenbar Schwierigkeiten hat, mit seinen kontroversen Social-Media-Beiträgen umzugehen und ihn deshalb in Behandlung schicken wollte – eine Idee, von der er nicht begeistert war. "Ich gehe nicht ins Krankenhaus, weil ich nicht krank bin, ich verstehe es einfach nicht", rappte der Musiker.

Anzeige Anzeige

@j.ace.m/LIFESTYLOGY/TMX/Mega Kanye West und Bianca Censori im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori

Anzeige Anzeige