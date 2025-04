Laura Maria Rypa musste ihre Kreuzfahrt frühzeitig abbrechen

Eigentlich wollte Laura Maria Rypa (29) gemeinsam mit ihren Kindern einen entspannten Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff genießen. Doch es kam alles anders als geplant. In ihrer Instagram-Story verkündet sie, das Schiff in Italien verlassen zu haben. "Eigentlich wäre die Reise länger gegangen und ich hatte mich extrem darauf gefreut. Es ist alles anders gekommen, als es sollte", erklärt sie. Eigentlich reiste sie im Rahmen einer Kooperation auf dem Dampfer, wolle ihren Fans aber nichts vormachen: "Es ist einfach zu viel schiefgelaufen und wir konnten die restliche Zeit nicht mehr an Bord bleiben. Wir haben jetzt ausgecheckt, verbringen den Tag entspannt an Land und setzen unsere Reise anders fort."

Transparenz sei Laura wichtig, weshalb sie auch diese Negativerfahrung mit ihrer Community teilen wolle. "Ich möchte euch nichts vormachen oder euch schönreden, nur damit ihr vielleicht eine Reise bucht", betont die Verlobte von Pietro Lombardi (32). Sie sei selbst kein Mensch mit besonders hohen Erwartungen, aber der Standard sei auf dieser Reise einfach nicht eingehalten worden: "Hätte es nur Kleinigkeiten betroffen, wäre ich geblieben. Aber wirklich, vom Transfer bis zum Check-in, Kabine und Co. ist einfach alles schiefgelaufen." Nun sei die zweifache Mama aber einfach froh, wieder an Land zu sein: "Heute heißt es erst mal entspannen im Hotel und ab morgen geht es dann richtig weiter mit dem Urlaub."

Die ganzen Strapazen muss die 29-Jährige aktuell auch alleine meistern – ihre bessere Hälfte hat die Reise nämlich nicht zusammen mit dem Rest der Familie angetreten. Den Sänger hat es zum Ballermann-Saison-Opening nach Mallorca verschlagen. Normalerweise sind die Beauty und der "Phänomenal"-Interpret aber unzertrennlich. Schon seit 2020 sind die beiden ein Paar. Ihr erster gemeinsamer Sohn namens Leano kam 2023 zur Welt – die Geburt des kleinen Amelio machte ihn vergangenes Jahr zum großen Bruder.

Getty Images Laura Maria Rypa, August 2023

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

