Beste Freundin von Ex schießt nach Trennung gegen JoJo Siwa

Nach dem plötzlichen Liebes-Aus zwischen JoJo Siwa (21) und Kath Ebbs kochen die Emotionen weiter hoch – und Kaths beste Freundin Abbie Chatfield meldet sich mit scharfer Kritik zu Wort. Die australische Influencerin nimmt auf TikTok kein Blatt vor den Mund, nachdem JoJo bei der Afterparty von Celebrity Big Brother die Beziehung beendet hatte. Kath sei extra nach London gereist, um JoJo nach ihrem Auszug aus der Show zu unterstützen, und sei noch während der Feier überraschend abserviert worden. Viele Fans sind über das abrupte Ende schockiert – Abbie schließt sich mit ihrer Kritik in den sozialen Medien dem Lager von Kath an.

Abbie beschreibt in mehreren Posts, wie wütend sie über JoJos Verhalten sei und nennt sie dabei unter anderem "eine Ragebaiterin", die sehr genau wisse, wie man Aufmerksamkeit bekomme. "Sie ist unglaublich smart, sehr erfolgreich, aber wir wissen alle, dass sie, wo es um Reality-TV geht, nichts dem Zufall überlässt", sagt Abbie in einem ihrer Videos. Sie wirft JoJo vor, nicht die Konsequenzen für Kath bedacht zu haben, und kritisiert: "In allem war Kath nur Kollateralschaden." Gleichzeitig betont sie, dass sie nicht glaube, dass alles von langer Hand geplant gewesen sei, sondern dass das Ganze aus Egoismus und Nachlässigkeit passiert sei. Auf Instagram gesteht Abbie, sie sei "wochenlang fassungslos" gewesen, als sie habe mit ansehen müssen, wie sich JoJo und ihr Mitstreiter Chris Hughes in der TV-Show angenähert hätten und Kath später so kalt abserviert worden sei.

Auslöser für die ganze Situation war JoJos enges Verhältnis zu "Celebrity Big Brother"-Mitbewohner Chris, das für viele Fans offensichtlich war – auch für Abbie und Kath, wie ein gemeinsamer Videoanruf belegt. Bereits während JoJos Realityshow-Aufenthalts spekulierte das Netz über eine mögliche neue Freundschaft oder gar Romanze zwischen der Sängerin und dem Model. Kath selbst schilderte nach der Trennung auf Instagram, wie verletzt sie sei, nachdem sie für JoJo nach London gereist und dann vor vollendete Tatsachen gestellt worden war. Zuvor hatten sich JoJo und Kath immer wieder miteinander gezeigt, ob in Australien oder den USA. Erst im Januar wurde ihre Beziehung offiziell.

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs, iHeartRadio Music Awards im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige