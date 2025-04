Dennis Lodi hat nach KDRS-Zusage zwei Tage nicht geschlafen

Dennis Lodi ist überglücklich, Teil der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars zu sein. Wie er in einer Pressemitteilung von RTLZWEI verrät, habe er sein Glück kaum fassen können, als er die Zusage für das beliebte Format erhielt. "Ich habe das wirklich nicht geglaubt, ich dachte, ich bekomme eine Absage", gesteht er offen und fügt hinzu: "Ich habe wirklich zwei Tage lang nicht geschlafen."

Das beliebte Format "Kampf der Realitystars" bringt Realitygrößen in einem exotischen Setting zusammen, wo sie nicht nur körperliche Herausforderungen bestehen, sondern sich auch in Sachen Teamgeist und Strategie beweisen müssen. Für Dennis ist die Teilnahme nicht nur eine Ehre, sondern auch ein Abenteuer. Der sympathische Schwabe, der noch nicht so viel Reality-TV-Erfahrung sammeln konnte, betont, wie wichtig ihm diese Chance sei: "Das ist eine große Bühne und eine tolle Möglichkeit, mich selbst zu zeigen."

Dennis wurde als Kandidat bei Make Love, Fake Love bekannt, wo er auf Single-Lady Antonia Hemmer (25) traf. In der Show fiel er wegen seiner lustigen und kommunikativen Art auf, jedoch konnte er das Herz der Bauer sucht Frau-Bekanntheit letztendlich nicht erobern. Danach ging es für ihn zu The 50, wo er kurz vor dem Finale scheiterte. Raffa's Plastic Life musste am Ende entscheiden, wer nicht mehr die Chance auf den Sieg hat. Ihre Wahl fiel auf Dennis, der es ihr noch heute übel nimmt.

Amazon MGM Studios Dennis Lodi, "The 50"-Kandidat

RTLZWEI Dennis Lodi, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

