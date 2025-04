"KDRS": Dennis Lodi kann auf Raffa Plastic verzichten

Dennis Lodi (29), bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Shows wie Make Love, Fake Love, hat klargestellt, mit wem er sich eine Teilnahme bei Kampf der Realitystars nicht vorstellen kann. In einem Interview mit RTLZWEI anlässlich der neuen Staffel, die am 30. April bei RTL+ an den Start geht, ließ er durchblicken, dass er keinerlei Interesse daran habe, auf Raffa Plastic zu treffen, mit dem ihn eine schwierige Vorgeschichte verbindet. "Raffas Plastic Life, die kann gerne zu Hause bleiben", erklärte Dennis deutlich. Stattdessen wünsche er sich jemanden, mit dem er feiern und Spaß haben könne: "Jemand Cooles wäre also cool."

Hintergrund der Spannungen zwischen Dennis und Raffa ist ihre gemeinsame Zeit bei der Show The 50. Dort musste Raffa Plastic entscheiden, welcher Kandidat nicht mehr um einen Platz im Finale kämpfen darf – ihre Wahl fiel auf Dennis. Diese Entscheidung hat er bis heute nicht vergessen, und offenbar sitzt der Ärger über diese Situation noch immer tief. Wie es zu der kritischen Entscheidung damals kam und was sie motivierte, ist nicht im Detail bekannt. Klar ist jedoch, dass Dennis einen erneuten Kontakt im TV ausdrücklich ablehnt – ebenso wie "spießige Menschen, die keine Späße verstehen".

Dennis, der durch seine Teilnahme an "The 50", das Raffa obendrein auch noch gewonnen hat, seinen Bekanntheitsgrad steigern konnte, nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Bei seinen Auftritten zeigt er sich stets temperamentvoll und sorgt vor der Kamera immer wieder für Unterhaltung. Dass Konflikte wie der mit Raffa für Aufmerksamkeit sorgen, ist bei Reality-Stars vorprogrammiert. Ob es bei Dennis zukünftig wieder harmonisch zugehen wird oder weitere Spannungen entstehen, bleibt abzuwarten. Für die sechste Staffel "Kampf der Realitystars" verspricht er jedenfalls "sehr viel Drama, sehr viele Tränen und sehr viele lustige Szenen".

Amazon MGM Studios Dennis Lodi, "The 50"-Kandidat

Amazon MGM Studios Raffa Plastic, "The 50"-Gewinnerin

