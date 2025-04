Experte sicher: Billy Ray Cyrus und Elizabeth sind glücklich

Billy Ray Cyrus (63) und Elizabeth Hurley (59) sorgen derzeit für ordentlich Wirbel: Der Country-Star und die Schauspielerin machten ihre neue Liebe erst diesen Monat mit einem Netz-Post öffentlich. Auf einer Reihe von neuen Schnappschüssen, die Elizabeth am Sonntag veröffentlichte, lachten die beiden Arm in Arm in die Kamera und machten so deutlich, wie glücklich sie zusammen sind. Ein Körpersprache-Experte, der von Bethfair Casino beauftragt wurde, bestätigte die enge Beziehung des Musikers und seiner Liebsten: "Man erkennt, dass Liz und Billy Ray eine sehr enge Verbindung haben, die immer weiter wächst und sich entwickelt. Auf den Bildern sieht man, dass sie keine Scheu haben, sich körperlich nahe zu sein, da sie sich ständig umarmen und für die Kamera lächeln. Beide wirken sehr entspannt und verliebt. Auch wenn ihre Beziehung noch frisch ist, passen sie sehr gut zusammen und wollen sich auf tiefgründigere Weise verbinden."

In seinen Augen sei es offensichtlich, dass die Turteltauben ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießen. "Wir sehen, dass sie ihre Körpersprache aufeinander abstimmen, da sich keiner der beiden distanziert. Sie spiegeln das Verhalten des anderen wider, was zeigt, dass sie emotional auf derselben Ebene sind und sich gegenseitig vertrauen können", kommentierte er die Fotos weiter und ergänzte: "Billy wirkt auf den Bildern sehr beschützend gegenüber Liz, das sieht man daran, wie er sie hält. Das deutet darauf hin, dass er in dieser Dynamik zwischen den beiden die Führung haben wird. Betrachtet man Liz' Reaktionen in Form von Blickkontakt und Lächeln, sieht man klar, wie glücklich sie in seiner Gesellschaft ist."

Mit der Veröffentlichung ihrer Partnerschaft sorgten der Vater von Miley Cyrus (32) und der Filmstar für ordentlich Furore. Die Freunde des Paares stehen aber wohl komplett hinter der Beziehung der Turteltauben. "Alle sagen, dass er der Richtige sein könnte, also seid nicht überrascht, wenn sie wieder heiratet", verriet eine Quelle kürzlich gegenüber The Sun und plauderte weiter aus: "Die Leute denken, dass Billy und Liz Welten voneinander entfernt sind, aber in Wirklichkeit sind sie sich sehr ähnlich. Sie haben viel gemeinsam und haben die gleichen Interessen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Hurley, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus im April 2025

Anzeige Anzeige