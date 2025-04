Freunde von Billy Ray und Liz Hurley rechnen mit Hochzeit

Elizabeth Hurley (59) und Billy Ray Cyrus (63) sind frisch verliebt. Nachdem die beiden ihre Beziehung mit niedlichen Fotos öffentlich gemacht haben, brodelt die Gerüchteküche. Ein Insider aus dem Freundeskreis des Paares verrät nur gegenüber The Sun mehr zu ihrer Romanze. "Alle sagen, dass er der Richtige sein könnte, also seid nicht überrascht, wenn sie wieder heiratet", plaudert die Quelle aus und fügt hinzu: "Die Leute denken, dass Billy und Liz Welten voneinander entfernt sind, aber in Wirklichkeit sind sie sich sehr ähnlich. Sie haben viel gemeinsam und haben die gleichen Interessen."

Vor dem "Achy Breaky Heart"-Interpreten war Elizabeth unter anderem mit Shane Warne (✝52) zusammen. Die Schauspielerin und der Cricketspieler waren sogar verlobt, doch im Dezember 2013 wurde ihre Trennung bekannt. Tragischerweise starb der Australier 2022 an einem Herzinfarkt. Laut dem Informanten haben der Ex-Sportler und Billy Ray einige Gemeinsamkeiten: "Er erinnert sie wirklich an Shane. [...] Sie haben eine sehr ähnliche Energie."

Billy und Elizabeth lernten sich schon vor drei Jahren am Set des Films "Christmas in Paradise" kennen. Im Gespräch mit Apple Music Country erinnerte sich der Vater von Miley Cyrus (32) kürzlich daran und berichtete, dass sie sich danach allerdings aus den Augen verloren hätten. Vor einigen Monaten geriet der 63-Jährige dann in eine schwierige Lebensphase, woraufhin sich die Britin bei ihm gemeldet habe. "Hey, es sieht so aus, als wäre dein Leben gerade schwierig und ich wollte dir nur sagen, dass ich auf deiner Seite stehe. Du hast eine Freundin auf deiner Seite", habe der Gossip Girl-Star ihm geschrieben.

Getty Images Shane Warne und Elizabeth Hurley, November 2013

Getty Images Billy Ray Cyrus, April 2022

