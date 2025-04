Green Day erhält eigenen Stern auf dem Walk of Fame

Green Day, die legendäre Punkrock-Band aus Kalifornien, wird am 1. Mai mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood geehrt. Die Bandmitglieder Billie Joe Armstrong (53), Tré Cool (52) und Mike Dirnt (52) bekommen damit den 2810. Stern auf dem ikonischen Gehweg zugeteilt und sind sich laut ihrem Instagram-Post jetzt schon sicher: "Das wird ein unvergessliches Erlebnis." Zu diesem besonderen Anlass wird neben Tennisikone Serena Williams (43) auch Schauspieler Ryan Reynolds (48) als Gastredner erwartet, wie OE24 berichtet. Die Band, bekannt für ihren bis heute gefeierten Song "Boulevard of Broken Dreams", freut sich besonders über die symbolische Verbindung zwischen dem Liedtitel und dem nun tatsächlich erreichten Hollywood Boulevard.

Die Karriere der Band Green Day reicht weit zurück und ist geprägt von ikonischen Alben wie "Dookie", das 1994 ihren internationalen Durchbruch markierte, und "American Idiot", das ihnen 2004 eine noch größere Fangemeinde sowie einen Grammy für das beste Rockalbum einbrachte. Mit ihrem 14. Studioalbum "Saviors", das letztes Jahr erschien, bleiben sie auch heute noch eine feste Größe in der Rockszene. Auch in Europa genießt Green Day bis heute hohes Ansehen und wird die Fans auch hier bald wieder mit ihren markigen Gitarrensounds begeistern: Am 17. und 18. Juni rocken sie die Wiener Stadthalle bei zwei Konzerten – über 30.000 Besucher werden erwartet. Auf diese Auftritte freue sich die Band besonders, da Wien laut OE24 zu ihren europäischen Lieblingsstationen zähle.

Abseits der großen Weltbühnen verbindet die drei Bandmitglieder eine enge Freundschaft, die über Jahrzehnte gewachsen ist. Die Musiker betonen in der Öffentlichkeit immer wieder, wie wichtig ihnen ihr Bandgefüge sei und dass sie sich privat wie eine echte Familie fühlen würden. In Interviews ließ vor allem Billie Joe durchblicken, dass die gemeinsame Energie und Dynamik der Schlüssel zu ihrem jahrzehntelangen Erfolg sei. Trotz ihres Status als Punk-Rock-Ikonen betonen alle drei, dass sie ihre Wurzeln niemals vergessen haben und ihre Musik weiterhin als Plattform nutzen wollen, um gesellschaftliche und politische Themen aufzugreifen.

Getty Images Mike Dirnt, Billie Joe Armstrong und Tré Cool im September 2017 beim Global Citizen Festival

Getty Images Billie Joe Armstrong, Frontmann von Green Day

