Überraschung: Green Day gibt ein Konzert in U-Bahnstation!

Da staunten die Fahrgäste nicht schlecht! Eigentlich ist Green Day eher auf den großen Bühnen dieser Welt zu finden. Die Tourneen der Rock-Band sind ausverkauft, und sie tritt als Headliner bei bekannten Festivals wie "Rock am Ring" auf. Doch nun überraschten Mike Dirnt (51), Billie Joe Armstrong (51) und Tré Cool (51) ihre Fans mit einer ganz besonderen Performance. Green Day gaben ein Überraschungskonzert in einer U-Bahn-Haltestelle in New York City!

Gemeinsam mit dem Talkmaster Jimmy Fallon (49) begann die Band erst maskiert ihre Hits zu spielen. Nach und nach legten die Musiker ihre Verkleidung ab. Der Auftritt schien den anwesenden Fahrgästen ziemlich gefallen zu haben, wie ein Video, das Daily Mail vorliegt, beweist. Das Konzert wird wohl in Jimmys TV-Show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" zu sehen sein. Zuvor hatte der Moderator bereits U-Bahn-Konzerte mit Künstlern wie Maroon 5 oder Christina Aguilera (43) veranstaltet.

Schon bald wird Green Day wieder auf große Welttournee gehen. Bereits im Mai wird das erste Konzert der "The Saviors"-Tour in Spanien stattfinden. Im Sommer werden die Punkrocker auch für zwei Konzerte in Deutschland haltmachen.

Getty Images Green Day, Band

Getty Images Jimmy Fallon auf der Met Gala 2022

Getty Images Mike Dirnt, Billie Joe Armstrong und Tré Cool im September 2017 beim Global Citizen Festival

