Green-Day-Konzert in Australien wurde wegen Zyklon abgesagt

Green Day mussten ihr Konzert in Australien wegen des tropischen Zyklons Alfred absagen. Die US-amerikanische Punkband sollte am Mittwoch im Robina Stadium an der Gold Coast auftreten, doch die extreme Wetterlage machte eine sichere Durchführung unmöglich. In einer Mitteilung auf Instagram entschuldigten sich Billie Joe Armstrong (53), Mike Dirnt (52) und Tré Cool (52) bei ihren Fans: "Mit Zyklon Alfred, der wirklich fieses Wetter bringt, ist es einfach nicht sicher, das Konzert wie geplant stattfinden zu lassen. Wir sind genauso enttäuscht wie ihr. Bleibt sicher da draußen!" Kurz darauf wurden die Musiker am Flughafen von Sydney gesehen, wie sie das Land verließen, um zu ihrer nächsten Station in Mumbai weiterzureisen.

Das Konzert an der Gold Coast sollte den Abschluss der "Saviors"-Tournee in Australien bilden, nach den Auftritten in Melbourne und Sydney. Doch aufgrund des Zyklons Alfred, dem stärksten Sturm, der die Region seit mehr als siebzig Jahren trifft, musste das Konzert abgesagt werden. Das Management des Robina Stadiums erklärt ebenfalls in einer Mitteilung, dass die Sicherheit und Reiseplanung für alle Beteiligten nicht gewährleistet sei. Der Wirbelsturm bringt Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h und starke Regenfälle mit, die in der Region mögliche Überschwemmungen verursachen könnten.

Trotz des turbulenten Endes ihrer Australien-Tournee sorgten Billie Joe, Tré und Mike während ihrer Konzerte für begeisterte Fans. Besonders Billie Joe Armstrong fiel durch seine provokanten Ansagen auf. In Sydney erklärte er humorvoll: "Australien, ihr seid nicht so im Eimer wie Amerika", was im Publikum für Lacher sorgte. Bereits in Melbourne habe Billie Joe laut Herald Sun mit seinen scharfen Kommentaren zu US-Präsident Donald Trump (78) und Unternehmer Elon Musk (53) für Schlagzeilen gesorgt: "Wollen wir nicht, dass diese politischen Clowns endlich die Klappe halten?" Auch über die soziale Spaltung und die Macht von X ließ sich der Frontmann lautstark aus. Dennoch betonte die Band die Bedeutung von Gemeinschaft und feierte auf der Bühne den Zusammenhalt ihrer Fans.

Getty Images Mike Dirnt, Billie Joe Armstrong und Tré Cool im September 2017 beim Global Citizen Festival

Getty Images Billie Joe Armstrong im September 2019

