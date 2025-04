Eine Woche später: "Ex on the Beach"-Start wird verschoben

Ex on the Beach-Fans müssen sich noch ein wenig länger gedulden: Wie der offizielle Instagram-Account des Formats in einem Video bekannt gibt, verschiebt sich der Start um eine Woche. "'Ex on the Beach' startet eine Woche später, am 05.05. geht es auf RTL+ los!", heißt es. Doch wie es weiter heißt, werde die Geduld ordentlich belohnt: und zwar mit Doppelfolgen!

Das ursprüngliche Startdatum der sechsten Staffel war der 28. April. Welche Gründe hinter der kurzzeitigen Verschiebung stecken, ist bislang nicht bekannt – und auch sonst ist zu den neuen Folgen der Realityshow noch nicht allzu viel bekannt. Ein Trailer blieb bisher zum Unmut der auf den Start hin fiebernden "Ex on the Beach"-Zuschauer aus.

Dafür wissen die Fans aber bereits, auf welche Stars und Sternchen sie sich in diesem Jahr freuen dürfen. Wie die Show im Februar offiziell bekannt gegeben hatte, werden in Staffel sechs wahre Reality-TV-Urgesteine mitmischen. Unter anderem Calvin (33) und Marvin Kleinen, Marlisa Rudzio (35) und Marc-Robin Wenz. Ebenso dabei sind Jennifer Degenhart, Christina Rusch (27), Franziska Temme (30), Jenny Grassl und Luca, Linda Braunberger (24), Teezy, Jermaine Diallo und Sahel. Zudem kommen einige Trash-TV-Neulinge dazu. Ebenfalls neu: Erstmals werden Paare an "Ex on the Beach" teilnehmen – die Temptation Island-Stars Mou und Vivien Tzouvaras und die ehemalige Verführerin Nastasia und ihr Freund Tobi vervollständigen den Cast.

RTLZWEI / Magdalena Possert Jenny und Luca, "Love Island"-Gewinner 2023

RTL / Friederike Jacobitz Mou und Vivi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

