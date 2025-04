Nach Trennung: JoJo Siwa und Chris heizen Liebesgerüchte an

JoJo Siwa (21) und Chris Hughes (32) sorgen aktuell für reichlich Gesprächsstoff: Kurz nach der Trennung von ihrer Partnerin am Freitag heizen die Musikerin und der Realitystar gewaltig die Gerüchteküche an. Denn das Wochenende verbrachte JoJo zusammen mit Chris und ihre Ausflüge mit Familie und Freunden wurden eifrig von Fans auf Social Media dokumentiert. Besonders auffällig: JoJos TikTok-Account likte gleich mehrere Clips, die die beiden beim engen Tanzen oder bei fast schon filmreifen Flirtmomenten zeigen, einer davon mit dem Titel: "Warum sieht es so aus, als müssten sie sich beim Tanzen das Küssen verkneifen?"

Die vertrauten Momente der beiden folgten auf ihr überraschend inniges Verhalten im Celebrity Big Brother-Haus. Innerhalb des Formats kamen sich die zwei unter anderem im Pool näher, obwohl JoJo zu diesem Zeitpunkt vergeben war. Am Freitagabend, direkt nach dem Finale der Show, beendete sie die Beziehung mit Kath Ebbs plötzlich auf der Aftershowparty. Ihre Ex-Partnerin, mit der JoJo zuvor seit November liiert war, bestätigte die Trennung auf Instagram. Dabei deutete sie an, ihr sei bewusst, dass die Musikerin sich "in Echtzeit verliebt" habe.

Innerhalb der Realityshow machte JoJo in Sachen sexueller Orientierung einen Wandel durch. Im Haus reflektierte sie gegenüber Drag-Race-Star Danny Beard ganz offen: "Ich fühle mich so queer. Ich denke, ich habe mir immer gesagt, ich sei eine Lesbe. Ich denke, hier zu sein – ich habe realisiert, dass ich keine Lesbe bin, ich bin queer." Ob aus der innigen Freundschaft mit Chris nun mehr wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs, iHeartRadio Music Awards im März 2025

Getty Images JoJo Siwa, Musikerin

