Top definiert: Serkan Yavuz zeigt seine Body-Transformation

Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) hat seine Fans mit einem verblüffenden Update überrascht: Nach einer längeren Pause auf Instagram, die auf die turbulente Trennung von Samira Yavuz (31) folgte, meldete er sich jetzt zurück – und das mit einer beeindruckenden Body-Transformation. In seiner Instagram-Story präsentierte er ein Vorher-nachher-Bild, das den Unterschied kaum deutlicher machen könnte. Während auf dem einen Bild noch ein kleiner Bauchansatz zu sehen ist, zeigt Serkan aktuell einen athletisch durchtrainierten Körper mit Sixpack und muskulösen Armen. Der Reality-Star schreibt dazu: "Vor 6,5 Monaten so angefangen und jetzt aktuell." Wo und wie er die letzten Monate verbracht hat, verriet Serkan bisher allerdings nicht im Detail.

Noch hält sich der zweifache Vater mit weiteren Details zu seinem Training zurück, kündigt aber an, demnächst mehr preisgeben zu wollen. Offenbar waren für ihn weder eine radikale Umstellung noch ein exzessives Sportprogramm notwendig, um den Wandel zu schaffen. In seiner Story heißt es: "Wenn ihr Lust habt, erzähle ich euch nächste Woche irgendwann, was ich damals geändert habe. Es geht so easy, ohne dass man wie ein Irrer Sport machen muss." Was genau hinter dem erfolgreichen Fitnessprogramm steckt, will Serkan also bald mit seinen Followern teilen. Die Community zeigt sich indes gespannt und wartet auf weitere Einblicke in seinen Alltag sowie auf Tipps zur Transformation.

Serkan wurde durch verschiedene TV-Formate bekannt und teilt regelmäßig persönliche Momente und Entwicklungen mit seiner Community. Nach der öffentlichen Trennung von Samira und seinem Fremdgeh-Skandal zog er sich eine Zeit lang aus der Social-Media-Welt zurück, um sich offenbar auf sich selbst zu konzentrieren. Dass die einstige Bachelor-Lady und Ex-Partnerin von Chris Broy (35), Evanthia Benetatou (33), kürzlich gestand, eine Nacht mit dem Ehemann von Samira verbracht zu haben, brachte seine Welt ins Wanken. Indem der Reality-Star jetzt so offen seinen Wandel im Netz teilt, liefert er seinen Fans wieder neuen Gesprächsstoff. Wer Serkan schon länger folgt, weiß, dass er es liebt, sich Herausforderungen zu stellen und nicht scheut, Neues auszuprobieren.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Serkan Yavuz und ihre Tochter

Andreas Rentz/Getty Images, Andreas Rentz/Getty Image, Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPres Eva Benetatou, Serkan Yavuz und Chris Broy

