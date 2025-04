"Die Verräter"-Stars entsetzt von Joachim Llambis Verhalten

In Folge eins von Die Verräter – Vertraue Niemandem! geht es direkt zur Sache. Von insgesamt 16 Stars sind vier die Verräter und zwölf die Loyalen. Letztere wollen sich natürlich mit allen Mitteln vor den bevorstehenden Morden schützen – so auch Joachim Llambi (60). Beim ersten Gruppenspiel gibt der Let's Dance-Juror Gas und möchte sich eines von zwei Schilden sichern, um nicht umgebracht werden zu können. Damit spielt er allerdings gegen die Gruppe, die währenddessen versucht, den Betrag des Jackpots zu erhöhen. Für viele Teilnehmer ist Joachims Verhalten ein Dorn im Auge. "Ist das dein f*cking Ernst gerade, dass du dir den Schild holst, während wir am Start sind? [...] Der war ein richtiges Ar*chloch heute", ärgert sich Charlotte Würdig (46).

Auch Motsi Mabuse (44) kann ihre Wut nicht zurückhalten. "Als ich Joachim mit dem Schild gesehen habe, habe ich geschrien. Der Joachim hilft gar nicht", schildert sie entsetzt im Interview und fügt hinzu: "Ich war sauer, ich konnte nicht glauben, dass er das durchzieht." Joachim scheint sich keiner Schuld bewusst zu sein. "Hey, wenn keiner etwas haben will, will ich es haben", kommentiert er die Situation. Neben dem Tanzprofi hat sich auch Marie Reim (24) retten können – damit schürt sie bei den anderen Teilnehmern eine Menge Misstrauen. Nach dem Gruppenspiel lassen die Stars Joachims und Maries Verhalten Revue passieren und kommen zum Entschluss: Beide könnten Verräter sein.

Schon im Vorfeld gab Joachim gegenüber RTL zu verstehen, dass er seinen Mitstreitern vorerst nicht vertrauen wird. "Ich bin einer, der erst mal mir vertraut. Und dann muss sich die Gegenseite Vertrauen erarbeiten. Und dann schauen wir mal weiter", verriet er gegenüber dem Sender. Damit dürfte sein Verhalten, sich den Schild schnellstmöglich zu sichern, für einige verständlicher sein. Ob ihm diese Entscheidung später zum Verhängnis wird oder sich als weise entpuppt, wird sich zeigen.

