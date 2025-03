Joachim Llambi vertraut bei "Die Verräter" nur sich selbst

Eigentlich ist Joachim Llambi (60) für seine gnadenlose Ehrlichkeit bekannt. Bei Formaten wie Let's Dance sagt der Juror seine Meinung ganz deutlich und ohne Rücksicht auf Verluste. Nun ist der TV-Star jedoch in der neuen Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! zu sehen – und dort könnte ihm seine Ehrlichkeit zum Verhängnis werden. Unter den sogenannten Loyalen befinden sich nämlich auch Verräter, die die Gruppe belügen und gegen sie agieren müssen. Während die Loyalen versuchen, die Verräter zu enttarnen, versuchen diese wiederum, unerkannt bis ins Finale zu kommen. Gelingt das den Abtrünnigen, gewinnen sie das Preisgeld und die Loyalen gehen leer aus. In der Show wolle er laut RTL mitmachen, um zu sehen, "wie sich die Menschen verändern". Ob er die Rolle eines Verräters vor seinen Mitspielern verbergen könnte, wisse er nicht sicher. "Das ist schwer zu sagen", erklärt Joachim nachdenklich. Eine wichtige Eigenschaft für das Spiel bringe er aber schon mal mit: "Ich bin einer, der erst mal mir vertraut. Und dann muss sich die Gegenseite Vertrauen erarbeiten. Und dann schauen wir mal weiter."

Doch einige seiner Mitkandidaten kennen ihn nur zu gut: Auch seine Jurykollegen von "Let's Dance", Jorge González (57) und Motsi Mabuse (43), sind mit am Start. Diese könnten ihn wohl leicht durchschauen, sollte der Tänzer ein Verräter sein, doch was wäre, wenn alle drei gegen die Loyalen arbeiten würden? "Wie viele vielleicht auch sagen werden: Die drei von der Jury sind da, dann könnten die drei ja auch Verräter sein. Das ist natürlich auch wieder sehr offensichtlich, aber weil es so offensichtlich ist, vielleicht auch nicht unmöglich." Vor allem Jorge sehe er in der Rolle des Verräters: "Jorge ist ein guter Schauspieler. Ich glaube, Jorge könnte seine Rolle gut spielen. Ich glaube, der wird immer seine lustige Nummer abziehen, obwohl er vielleicht ein Verräter ist." Bei seiner Kollegin würde die Sache für Joachim aber schon wieder ganz anders aussehen: "Bei Motsi glaube ich, dass man sie entlarven kann. Motsi ist eine ehrliche Haut, die ist eine Liebe, die vielleicht nicht so viel verbergen kann", vermutet der "Let's Dance"-Star.

Doch nicht nur Motsi und Jorge könnten Joachim in die Quere kommen, auch 13 weitere prominente Kandidaten werden alles tun, um die 50.000 Euro zu gewinnen. Neben der "Let's Dance"-Jury sind unter anderem auch der Schauspieler Wayne Carpendale (48), die Moderatorin Charlotte Würdig (46), der Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer (75) und Model Mirja du Mont (49) mit dabei. Doch auch Sängerin Marie Reim (24), der Schauspieler Ralf Bauer (58) und TikToker Younes Zarou (27) wollen zeigen, was in ihnen steckt.

