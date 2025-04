So feiern Prinz William und Kate heute ihren Hochzeitstag

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) kehren zurück in die Vergangenheit: Das britische Prinzenpaar reist heute im Rahmen seines 14. Hochzeitstags für einen offiziellen Besuch auf die Isle of Mull. Auf der viertgrößten Insel Schottlands stehen mehrere Termine für sie an – darunter ein Besuch im malerischen Tobermory, wo sie unter anderem ein Gemeindezentrum und einen Kunsthandwerkermarkt besichtigen wollen. Laut Daily Mail wollen William und seine Kate dort aber auch ein wenig Zweisamkeit genießen: Das royale Ehepaar plant demnach wohl, ganz romantisch eine Nacht zu zweit in einem gemieteten Haus auf der Insel zu verbringen.

Es ist nicht das erste Mal, dass William und Kate die Isle of Mull besuchen: Bereits im Jahr 2005 mieteten sie zusammen mit Freunden ein Ferienhaus in Tobermory, nachdem sie gemeinsam an der Universität St. Andrews ihre Abschlussprüfungen hinter sich gebracht hatten. Damals verzichtete das junge Paar auf jeden royalen Schnickschnack. So genossen sie es, ihre Einkäufe selbst im lokalen Supermarkt zu machen, sie gingen außerdem im Pub ein Bier trinken und mischten sich unter die Einheimischen. Sie schienen damals eine gute Zeit gehabt zu haben: Die ehemaligen Nachbarn erinnern sich besonders an eine spaßige Wasserschlacht. "Sie waren einfach normale Leute, ohne irgendwelche Allüren", erzählte ein Anwohner dem Magazin.

Die Liebesgeschichte von Kate und William gilt als eine der romantischsten unter den Royals. So lernten sich die beiden an der Universität St. Andrews kennen. 2002 wurden die beiden ein Liebespaar und wohnten sogar zusammen. Fünf Jahre später war es allerdings zwischenzeitlich aus zwischen ihnen. Doch ohne einander konnten sie offenbar nicht. Nur wenige Monate später kamen William und Kate wieder zusammen. 2010 verlobten sie sich und gaben sich schließlich am 29. April 2011 in der Westminster Abbey das Jawort – über zwei Milliarden Menschen verfolgten die romantische Zeremonie damals live im Fernsehen.

Getty Images Prinz William und seine Kate bei ihrer Verlobung im Jahr 2010

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf ihrer Hochzeit

