Wegen Weltraumflug? Katy Perry verkauft kaum Karten für Tour

Katy Perry (40) steht kurz vor dem Start ihrer großen "Lifetimes"-Tour durch Nordamerika – doch der erhoffte Ansturm auf die Tickets bleibt vielerorts aus. Zwei Wochen vor dem US-Auftakt in Houston sind MailOnline zufolge noch zahlreiche Plätze zu haben, besonders in Minneapolis und Denver gibt es große Lücken in den Ticketverkaufszahlen. Damit hatte sich die Sängerin nach ihrem aufsehenerregenden Weltraumflug mit einem komplett weiblichen Blue Origin-Team eigentlich nicht gerechnet. Schon bei ihrer Tourpremiere in Mexiko musste Katy kurzfristig zwei Konzerte absagen, da das Stadion in Guadalajara nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnte. Mit ihr auf Tour ist ihr siebtes Studioalbum "143", das im September erschien und von Kritikern wenig wohlwollend aufgenommen wurde.

Insider berichten, dass Katy Perry auf einen Ticket-Boom wie bei Taylor Swifts (35) "Eras"-Tour gehofft hatte. Entsprechende Ränge in den Stadien der USA und Kanada bleiben jedoch vielerorts leer. Zuschauer können teils noch VIP-Pakete und normale Tickets erwerben, während vereinzelte Resale-Angebote zu horrenden Preisen angeboten werden. Die Tourdaten in einigen europäischen Städten sowie in Australien verkaufen sich hingegen deutlich besser, weshalb dort Zusatztermine angesetzt wurden. Nicht nur die schlechte Ticketnachfrage bereitet Katy gerade Kopfzerbrechen: Ihr Auftritt im All sorgte kürzlich für Spott, als sie mit einem Gänseblümchen in der Hand vor laufenden Kameras ins All flog, dann symbolisch den Planeten küsste, als sie wieder auf der Erde war.

Für Katy Perry häufen sich derzeit die Rückschläge: Ihr neues Album markierte den schlechtesten Wert ihrer Karriere und auch ihre Zusammenarbeit mit Musikproduzent Dr. Luke wurde heftig kritisiert, da dieser einen jahrelangen Rechtsstreit mit Musikerin Kesha (38) ausgefochten hatte. Freunde berichteten laut Daily Mail, dass die Sängerin versucht, trotz aller Probleme Ruhe zu bewahren und sich auf Familie und ihre vierjährige Tochter Daisy konzentriert, die sie mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (48) großzieht. Persönlich bleibt Katy kämpferisch – sie animierte ihre Fans, bei den geplanten 81 Konzerten aus aller Welt "in ihrer liebsten Lebensphase" zu erscheinen. Damit meint sie die Ära ihrer Karriere, die die Fans am meisten inspiriert oder geprägt hat. Zusätzlich lockt sie mit der Aussicht, einige von ihnen auf die Bühne zu holen. Ob diese Strategie aufgeht, bleibt abzuwarten – vorerst stehen die Zeichen für Katy jedoch eher schlecht.

Blue Origin/Mega Die Crewmitglieder der Blue-Origin-All-Expedition

Getty Images Sängerin Katy Perry, Juni 2012

