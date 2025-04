Das erwartet Marisa Burger von "Rosenheim-Cops"-Nachfolger

Nach 25 erfolgreichen Jahren verabschiedet sich Marisa Burger (51) von ihrer Rolle als Polizeisekretärin Miriam Stockl in der Kultserie "Die Rosenheim-Cops". Mit dem Start der Jubiläumsstaffel bestätigte das ZDF offiziell, dass die Schauspielerin nach den kommenden 21 Folgen nicht mehr Teil des Formats sein wird. Für die Fans, die die charmante und schlagfertige Sekretärin längst als Herzstück der Serie betrachten, ist dies ein herber Verlust. Gegenüber Bunte erklärte Marisa, dass sie für ihre Nachfolge keine konkreten Namen im Kopf habe, aber eine Person wünsche, "die mit genauso viel Freude, Enthusiasmus und Kreativität an die Sache herangeht". Auch über ihren Abschied als Miriam Stockl äußerte sie sich: Der Abgang solle "mit Würde" geschehen.

Hinter der Entscheidung steht für die Schauspielerin der Wunsch, sich neuen Herausforderungen zu stellen. In einem Gespräch mit der Abendzeitung München sprach Marisa darüber, dass das intensive Drehpensum der Serie sie daran hindere, sich neuen Rollen und Projekten zu widmen. Sie freue sich darauf, den Zuschauern zukünftig andere Facetten von sich zeigen zu können, betonte aber, wie prägend ihre Zeit bei "Die Rosenheim-Cops" war – sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene. Unterdessen spekulieren Fans bereits eifrig über mögliche Nachfolgerinnen für die ikonische Rolle, während einige sogar das Ende der gesamten Serie fordern.

Marisa, die auch abseits der Leinwand eine inspirierende Persönlichkeit ist, hat ihren Weg in die Schauspielerei gegen manchen Widerstand eingeschlagen. In ihrer Autobiografie "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war" berichtet sie, dass ihre Eltern anfangs große Bedenken gegenüber ihrer Berufswahl hatten. Doch diese Zweifel hielten sie nicht davon ab, ihrer Leidenschaft zu folgen – eine Entscheidung, die sie bis heute nicht bereut. Marisa hat mit ihrer Rolle als Miriam Stockl einen festen Platz in den Herzen der Fernsehzuschauer erobert.

Seidenabel, Hans / ActionPress Marisa Burger mit ihren Kollegen von "Die Rosenheim-Cops"

Getty Images Marisa Burger bei der 30. Jose-Carreras-Gala in Leipzig, 2024

