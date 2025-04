Hat Steffen Vogeno Lust auf Realityshows mit Karina Wagner?

Steffen Vogeno und Karina Wagner (29) haben ihre Beziehung endlich öffentlich gemacht. Seit Dezember 2024 sind der Realitystar und die ehemalige Bachelor-Kandidatin ein Paar, hielten ihre Liebe jedoch zunächst geheim: Sie mussten die Ausstrahlung von Karinas Show Make Love, Fake Love abwarten. Jetzt ist das Versteckspiel endlich vorbei und die beiden genießen ihr Glück in der Öffentlichkeit. Doch wie steht es um gemeinsame TV-Auftritte? Im Gespräch mit Promiflash verrät Steffen, dass er bestimmten Formaten gegenüber nicht abgeneigt ist.

"Vielleicht wäre das Sommerhaus eine Option", überlegt Steffen – ein Einzug in die Promi-WG in Bocholt-Barlo scheint also nicht ausgeschlossen. Allerdings stehe eines für ihn absolut nicht zur Debatte: der ultimative Treuetest bei Temptation Island V.I.P.! "Was ich auf jeden Fall verneinen kann, ist eine Teilnahme an 'Temptation'. Das überlasse ich dann den anderen", lacht der einstige Bachelorette-Teilnehmer im Interview mit Promiflash. Geplant zu sein scheint vorerst nichts – ob die beiden die Herzen ihrer Fans künftig als Paar auf der Mattscheibe erobern, bleibt also abzuwarten.

Karina suchte bis vor Kurzem noch bei "Make Love, Fake Love" nach der großen Liebe. Nachdem die letzte Folge ausgestrahlt war, gab sie jedoch bekannt, mit Steffen bereits den richtigen Partner gefunden zu haben. Gemeinsam hat das Paar große Pläne für die Zukunft: Beide wünschen sich eine Hochzeit und Nachwuchs. "Ich fühle mich zum ersten Mal angekommen", schwärmt Steffen.

Steffen Vogeno im Oktober 2022

Karina Wagner im November 2023

