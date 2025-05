Blake Lively und Ryan suchen Luxushaus mit Privatsphäre

Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) sind wieder auf Haussuche: Die Schauspielerin und ihr Ehemann wollen sich eine luxuriöse Wohnung im Herzen Londons gönnen. Bereits seit einiger Zeit besitzt das Paar eine Penthousewohnung in Manhattan und baut ein riesiges Anwesen im Bundesstaat New York, doch das reicht den beiden offenbar nicht – nun soll ein weiterer Wohnsitz in London her. Wie die Daily Mail berichtet, suchen Blake und Ryan aktuell in den angesagten Vierteln Mayfair, Knightsbridge und Belgravia nach einem Apartment der Extraklasse. Das Budget? Satte fünf Millionen Dollar. Besonders wichtig dabei ist den beiden Stars die Privatsphäre – ihr neues Zuhause soll sich als sorgenfreies Refugium eignen, in das sie sich nach Lust und Laune zurückziehen können. Anlass für die Pläne ist nicht zuletzt Ryans Engagement beim walisischen Fußballclub Wrexham AFC: Statt künftig in Hotels abzusteigen, würden die beiden lieber von London aus nach Wales pendeln.

Bereits zuvor hatten Blake und Ryan eine Immobilie nahe Wrexham ins Auge gefasst, nachdem Ryan sich 2021 am Fußballclub beteiligt hatte. Die Pläne für ein Haus in Wales scheiterten allerdings, weshalb sich das Paar bei seinen bisherigen Besuchen mit Hotelübernachtungen begnügte. Währenddessen schreitet auch der Bau ihres Anwesens im malerischen South Salem, rund 60 Meilen nördlich von Manhattan, nur langsam voran – nach rund sieben Jahren sind bislang kaum mehr als die Fundamente fertiggestellt. Auf einer virtuellen Sitzung des Stadtentwicklungsrats im Juni 2022 zeigte sich Blake dennoch begeistert von der Gegend und versicherte, ihr zukünftiges Zuhause sei "der schönste Ort der Welt" und werde auf besonders nachhaltige Weise gebaut. In der Zwischenzeit hält sich die Familie meist in ihrem bereits bestehenden Haus in Pound Ridge auf und genießt das Familienleben abseits des Rampenlichts.

Trotz ihrer vielen Projekte ließen sich Blake und Ryan das Aufstiegsfinale von Wrexham AFC am vergangenen Wochenende nicht entgehen. Arm in Arm feierten sie gemeinsam mit Tausenden Fans auf dem Platz, und Ryan schwärmte auf Instagram: "Wrexham ist mein Zuhause." Für das Ehepaar stehen Familie und besondere Momente mit den Kindern stets an erster Stelle. Erst kürzlich gestand Blake in der US-Sendung "Late Night with Seth Meyers" offen, wie turbulent das vergangene Jahr für sie war und wie sehr ihre Kinder ihr in schwierigen Zeiten Halt geben. Sie bezeichnete James (10), Ines (8), Betty (5) und Olin liebevoll als ihren "Rettungsanker" – und betonte, dass sie für ihre Familie immer das Beste wolle, auch wenn es oft chaotisch zugehe. Während Bauprojekte, Fußballleidenschaft und Hausbesichtigungen den Terminkalender füllen, scheint es vor allem das familiäre Miteinander zu sein, das Blake immer wieder neue Energie gibt.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100-Gala 2025

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, Schauspieler

