Echter Romantiker: Joachim Llambi schwärmt von seiner Frau

Let's Dance-Juror Joachim Llambi (60) hat jetzt bei einer Veranstaltung in der Nähe von Köln etwas ganz Persönliches verraten. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Marco Sinató, dem Cousin von Massimo Sinató (44), präsentierte er ihr neues Unternehmen "Das Mehl", für das er bereits früh am Herd stand. Im Gespräch wurde der beliebte Profitänzer dann ungewohnt privat: Er schwärmte davon, wie sehr er es genießt, mit seiner Frau Ilona zu kochen. "Wir kochen zusammen, denn das ist immer am schönsten. Mit meiner Frau zusammen ist das alles schön", sagte Joachim im Interview mit RTL.

Bereits seit 2005 ist der TV-Juror mit Ilona verheiratet, doch ihre gemeinsame Geschichte verlief nicht ohne Höhen und Tiefen: Im Jahr 2018 trennten sich die beiden zunächst, fanden jedoch später wieder zueinander und verbringen inzwischen umso mehr glückliche Stunden miteinander. Auch abseits des öffentlichkeitswirksamen Tanzparketts verbindet die beiden Eheleute vor allem die gemeinsame Zeit in der heimischen Küche. Streit bleibt dabei offenbar aus – selbst wenn es mal hektisch wird. Auf die Frage nach Konflikten beim Kochen antwortete Joachim mit einem Augenzwinkern: "Am Ende räume ich auf und alles ist gut."

Die Ehe von Joachim und Ilona war nicht immer frei von Herausforderungen: Nach der vorübergehenden Trennung im Jahr 2018, von der Fans damals überrascht wurden, fanden die beiden wieder zueinander. Privat setzen sie seither auf Teamgeist und genießen ihre Zweisamkeit abseits des Rampenlichts. Abseits der Tanzshow und der Bühne zeigt sich Joachim oft sehr bodenständig und humorvoll. Ihre Zeit am Herd nehmen die beiden bewusst als Auszeit vom Trubel des Alltags.

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi am "Let's Dance"-Jurorenpult, April 2024

RTL / Stefan Gregorowius Joachim Llambi, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

