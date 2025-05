Wilde Vorwürfe von Leyla: Mike Heiter dementiert alles

Zwischen Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) herrscht dicke Luft: Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit ihren Verlobten wegen einer Party mit anderen Girls öffentlich bloßgestellt hat, meldet sich nun auch der besagte Frauenheld auf Instagram zu Wort. Mike dementiert deutlich jegliche Gerüchte, dass er seiner Leyla fremdgegangen sei. Er betont: "Ich liebe diese Frau! Niemals würde ich das, was ich mit ihr habe, aufs Spiel setzen." Er meint des Weiteren, dass er niemals auf die Idee käme, seine Partnerin zu betrügen: "Ich werde so was nie machen, ich habe so was noch nie gemacht und das ist für mich unterste Schublade. So ein Mensch bin ich nicht!"

Er schildert, dass er der "glücklichste Mann mit Leyla" sei und er niemals die Beziehung mit ihr aufs Spiel setzen würde. "Ich bin doch nicht dumm!", stellt er in diesem Kontext klar. Außerdem erläutert der 32-Jährige direkt, dass er die Villa schon zuvor auf Social Media für alle öffentlich geteilt hätte, sodass jeder Fan wisse, wo er sich aufhält. Zudem leugnet der TV-Star ihre Behauptung, dass er sich nicht bei ihr gemeldet hätte: "Ich hab ihr die ganze Zeit geschrieben, wo wir hin sind, was wir machen, von selber. Ich habe ihr den ganzen Tag geschildert, wie der Ablauf war [...], um ihr das bestmögliche Gefühl als Mann zu geben." Er und seine Kumpels hätten sie schließlich angerufen, doch auch nach "tausendmal" habe sie nicht reagiert. Mike erklärt, dass er zeitnah nach Hause fahre und dann im Gespräch mit ihr alles aus der Welt schaffen möchte – fern von der Öffentlichkeit.

Zuvor sorgte Leyla auf Instagram für einen regelrechten Paukenschlag. In ihrer Story zeigte sich die Reality-TV-Bekanntheit fassungslos über das Verhalten von Mike während eines Junggesellenabschieds auf Ibiza. Nach eigenen Angaben hatte sie nämlich erfahren, dass Mike gemeinsam mit Freunden mehrere Frauen in seine Unterkunft eingeladen haben soll. "Ich glaube, ich bin gerade im falschen Film. Wie können vergebene Männer, die vorhaben, zu heiraten, einfach so wenig Respekt vor den Verlobten haben?", fragte sich Leyla offen vor ihren Followern. Inwiefern es Mike nun gelingt, die Wogen zu glätten, bleibt abzuwarten.

Julia Feldhagen Leyla Lahouar und Mike Heiter bei den Reality Awards 2024, Dezember 2024

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar im April 2025

