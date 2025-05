Drama bei Mike Heiter und Leyla: Fällt nun die Hochzeit aus?

Es gibt Ärger im Paradies! Eigentlich stecken Leyla Lahouar (28) und ihr Verlobter Mike Heiter (32) derzeit mitten in den Vorbereitungen für ihre bevorstehende Hochzeit. Doch nun sorgt die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram für Aufsehen. In ihrer Story zeigt sich Leyla, die gerade in Venedig ist, vollkommen erschüttert: Laut ihr haben sich Mike und seine Kumpels während eines Junggesellenabschieds auf Ibiza einige Mädels in sein Haus eingeladen. Dies hat sie aus erster Hand von einem der besagten Girls erfahren. Der Schock sitzt jetzt tief: "Ich glaube, ich bin gerade im falschen Film. [...] Wie können vergebene Männer, die vorhaben, zu heiraten, einfach so wenig Respekt vor den Verlobten haben?"

Sie betont, dass sie die Frauen nicht versteht, die bei der ganzen Aktion mitmachen und gleichzeitig Leyla darüber informieren sowie provozieren. Genauso wenig könne sie seine Freunde gutheißen, die ihn in der pikanten Situation noch bestärken und unterstützen. "Ist ein Wochenende auf Ibiza wichtiger als die Zukunft? Wie kannst du dich nach diesem Wochenende neben deine Frau ins Bett legen?", wundert sich Leyla. Die 28-Jährige sei mit ihren Nerven nun am Ende und total sauer. Sie schildert, dass Mike sie inzwischen angerufen habe, doch sie ihn blockiert hat und die "Hölle durchmacht". Er hat sich mittlerweile ebenfalls in seiner Story zu Wort gemeldet und leugnet jegliche Vorwürfe: "Wir chillen jetzt alle in der Villa, natürlich alleine. Keine Ahnung, was da für Vorwürfe im Raum stehen, auf jeden Fall ist das alles nicht die Wahrheit. Nichts davon stimmt."

Das große Liebesdrama kommt mitten in einer ganz besonderen Phase ihrer Beziehung. Die beiden Realitystars möchten sich in diesem Jahr eigentlich vor laufenden Kameras das Jawort geben, nachdem sie sich bereits live bei Promi Big Brother Ende 2024 verlobt hatten. Bereits vor zwei Wochen sorgte Leyla sogar mit neuen Details rund um die große Hochzeitsfeier im Netz für Wirbel. In ihrer Instagram-Story sprach die Reality-TV-Queen ganz offen über die Gästeliste. "Um die 130 Gäste sind eingeladen", gab sie damals voller Stolz preis. Auch bei den Flitterwochen wollen Leyla und ihr Verlobter keine halben Sachen machen: Das Pärchen schwankte zu diesem Zeitpunkt noch zwischen Seychellen und Mauritius. Ob daraus tatsächlich etwas wird oder die große Fete abgeblasen wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter im Dezember 2023

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

