Rassismus? Herzogin Meghan bekam häufig Schauspielabsagen

Herzogin Meghan (43) hat in ihrem Podcast "Confessions of a Female Founder" offen über ihre Erfahrungen mit Ablehnung zu Beginn ihrer Schauspielkarriere gesprochen. In der am 29. April veröffentlichten Folge empfing sie Jamie Kern Lima, Mitbegründerin der Kosmetikmarke IT Cosmetics. Im Gespräch erinnerte sich Meghan daran, wie sie "ständig Absagen" erhielt und schilderte, dass dies vor allem an ihrer Herkunft gelegen habe. "Ich habe die ganze Zeit Nein gehört, besonders weil ich nicht in eine bestimmte Schublade passe", erklärte sie ihrer Gesprächspartnerin. Durch ihre gemischte Herkunft sei sie zwar zu vielen Castings eingeladen worden, doch habe sie dadurch auch mehr Absagen als andere kassiert.

Im Podcast tauschten sich die beiden Frauen darüber aus, wie schwer es sein kann, in der jeweiligen Branche ernst genommen zu werden. Jamie erzählte, wie sie anfangs immer wieder von Investoren abgelehnt wurde, woraufhin Meghan betonte, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Bei Vorsprechen für Schauspielrollen sei sie zu Beginn ihrer Karriere häufig entweder als "das schwarze Mädchen, das weiße Mädchen oder das Latina-Mädchen" gesehen worden, aber nie als sie selbst. Dies habe den Konkurrenzdruck verschärft und die Wahrscheinlichkeit weiterer Absagen erhöht. Meghan berichtete weiterhin, dass sie sieben Staffeln lang in der Anwaltsserie Suits zu sehen war, was jedoch erst nach vielen gescheiterten Castings zustande gekommen sei.

Im persönlichen Gespräch mit Jamie zeigte sich Meghan nachdenklich und sprach über den Druck, sich immer wieder beweisen zu müssen. "Du musst ständig beweisen, dass du gut genug bist, hübsch genug, klug genug, eine gute Ehefrau oder Freundin bist", gestand die Herzogin. Sie sei aber mittlerweile müde davon, "das Beweisen-Spiel" ständig spielen zu müssen, und habe für sich erkannt: "Wenn andere das nicht sehen, ist das deren Verlust." Seitdem die Schauspielerin ihre royale Rolle angenommen hat, spricht sie immer wieder offen über Herausforderungen, Diskriminierung und das Streben nach Anerkennung. Besonders bei ihrem Publikum kommt ihre ehrliche Art an, denn viele Frauen fühlen sich von Meghans Erfahrungen inspiriert und ermutigt, ihren eigenen Weg zu gehen.

Getty Images Herzogin Meghan, 2013

Getty Images Herzogin Meghan im Jahr 2022

