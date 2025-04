Simone Thomalla plagen bei "Let's Dance" Knieschmerzen

Simone Thomalla (60) schwebt aktuell wöchentlich über das Let's Dance-Parkett. Doch wie die Schauspielerin nach der vergangenen Show im Interview mit RTL zu verstehen gab, mache ihr seit geraumer Zeit ein schmerzendes Knie zu schaffen. "Ich kämpfe mich jetzt eigentlich schon so ein bisschen seit zwei, drei Wochen mit dem Knie auf die Bühne, und eigentlich ging heute gar nichts mehr", erklärt sie ehrlich. Deswegen, wie sie weiter betont, freue sie sich auch schon so riesig auf die bevorstehende Osterpause.

In der Pause über das diesjährige Osterfest kann die Mutter von Sophia Thomalla (35) ihr Bein dann hochlegen – und das wohl in entspannendster Atmosphäre! Denn wie RTL berichtete, plane Simone, die Tage auf Gran Canaria zu verbringen. Doch nicht nur die 60-Jährige plant eine Auszeit in der Sonne. Ihr "Let's Dance"-Tanzpartner Evgeny Vinokurov (34) reist mit seiner gesamten Familie nach Mexiko. Einige ihrer Mitstreiter zieht es zur Entspannung nach Mallorca. "Ich habe meine Frau überrascht, wir fliegen ins Warme, nach Mallorca, und verbringen da drei, vier Tage mit Stella und mit der Familie", verriet Valentin Lusin (38).

Valentin wird seine Fans allerdings in den kommenden "Let's Dance"-Shows nach der Osterpause nicht mehr aktiv als Tanzpartner begeistern – er ist mit dem Aus von Christine Neubauer (62) in Show sieben ebenfalls raus. Und auch für seine Ehefrau Renata (37) ist das Tanzformat 2025 bereits vorbei. Sie tanzte mit Marc Eggers (38), der das Parkett eine Runde vorher, in Show sechs, räumen musste. Nun kämpfen nur noch Diego Pooth, Fabian Hambüchen (37), Taliso Engel, Jeanette Biedermann (45), Marie Mouroum, selfiesandra (25) und Simone gemeinsam mit den Profitänzern um die beliebte "Let's Dance"-Trophäe.

RTL Simone Thomalla, "Let's Dance"-Kandidatin 2025

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Tanzpaare

