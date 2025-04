Vor Justin-Drama: Blake Lively reichte heimliche Klage ein

Blake Lively (37) soll bereits Monate vor ihrem Rechtsstreit mit ihrem ehemaligen Co-Star Justin Baldoni (41) heimlich einen fragwürdigen juristischen Schritt eingeleitet haben. Laut einem Bericht von Daily Mail reichte die Schauspielerin im September letzten Jahres über ihre Firma Vanzan eine Klage beim Obersten Gericht von Manhattan ein, und beschuldigte nicht weiter benannte Personen der Rufschädigung. Dies ermöglichte ihren Anwälten, vertrauliche Textnachrichten von Justins ehemaliger PR-Agentur zu beschlagnahmen. Nur wenige Tage nach dem Einreichen der Klage wurde eine Vorladung an seine frühere Publizistin Stephanie Jones sowie deren Firma Jonesworks geschickt. Die erhobenen Dokumente sollen angeblich Beweise für eine Schmutzkampagne gegen Blake enthalten haben. Kurz nach der Beschlagnahme zog sie die Klage zurück.

Die Situation rund um den Film It Ends With Us, in dem Blake und Justin nicht nur die Hauptrollen spielten, sondern auch als Produzentin und Regisseur kollaborierten, wirkt immer verstrickter. Der offizielle Rechtsstreit begann, als Blake im Dezember 2023 eine Beschwerde wegen sexueller Belästigung gegen ihren Kollegen einreichte. Daraufhin erhob Justin eine Gegenklage. Die nun aufgedeckten Vorgänge werfen ein neues Licht auf den Konflikt: Während Blakes Team die Echtheit und Legitimität der Vorladung verteidigt, spricht Justins Anwalt von einem Missbrauch rechtlicher Prozesse.

Der Rechtsstreit der beiden Hollywoodstars zieht bereits seit einigen Monaten jede Menge Aufmerksamkeit auf sich – so viel sogar, dass mittlerweile eine Serie zu dem Drama in Planung ist. Die neue Discovery+-Dokuserie mit dem Arbeitstitel "Baldoni vs. Lively: A Hollywood Feud" soll detailliert beleuchten, wie es zu diesem destruktiven Schlagabtausch überhaupt kommen konnte. Sowohl der Ruf der Gossip Girl-Bekanntheit als auch des Jane The Virgin-Stars litten bereits immens unter den laufenden Klagen.

Getty Images Justin Baldoni im August 2017

ActionPress / PECK / BACKGRID Blake Lively, April 2025