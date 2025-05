Gemeinsamer Clip nach Trennung: Emma und Umut scheinen einig

Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27), beide bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, haben nach ihrer öffentlichen Trennung und einer hitzigen Schlammschlacht im Netz nun ein versöhnliches Zeichen gesetzt. In einer gemeinsamen Instagram-Story erklärten die beiden am Montag, dass sie das Kapitel ihrer Beziehung endgültig und friedlich abschließen möchten. Wörtlich hieß es von beiden: "Kapitel Emut ab jetzt geschlossen. Wir wünschen uns gegenseitig nichts Schlechtes und möchten uns von jetzt an auch öffentlich nicht weiter äußern. Danke für euren Support und das Verständnis." In dem Clip erläuterten Emma, die derzeit mit Germany Shore-Star Julius Tkatschenko anzubandeln scheint, und Umut, dass sie sich nach den letzten gemeinsamen Dreharbeiten in Hamburg nun noch einmal zu zweit zusammengesetzt und die Situation besprochen haben.

Im Video machten die beiden deutlich, dass der Abschluss der gemeinsamen Zeit nicht immer einfach verlaufen sei und der Beginn des Treffens durchaus noch von Emotionen geprägt gewesen sei. Umut, der 2023 bei den Dreharbeiten zur Reality-TV-Show Temptation Island V.I.P. seiner Partnerin Jana-Maria Herz (33) mit Emma fremdgegangen war, gestand offen: "Anfangs würde ich jetzt auch noch mal sagen, klar, lief das nicht ganz friedlich, weil es ist natürlich auch emotional bitter, wenn man gerade auch weiß, dass es noch mal ein Abschlussgespräch ist, und wir dann, glaube ich, hier und da ein bisschen Klärungsbedarf hatten." Dennoch betonten beide, dass es ihnen leidtue, die Eskalation so öffentlich ausgetragen zu haben. Ihr erklärtes Ziel sei nun, künftig respektvoll miteinander umzugehen und keine weiteren Aussagen über den jeweils anderen zu machen. Damit wollen sie laut eigener Aussage "das Kapitel jetzt einfach sauber abschließen".

Bereits vor wenigen Tagen hatte sich Umut auf Instagram dazu geäußert, dass er das Abschlussdreh-Treffen mit Emma vor allem aus organisatorischen Gründen wahrnehmen müsse. Damals klang noch viel Ärger durch, als Umut erklärte, keine große Lust auf das Zusammentreffen und ein Abschlussgespräch zu haben. Nun scheint es, als hätten die beiden Reality-Stars, die in der Vergangenheit immer wieder durch ein wechselhaftes Auf und Ab aufgefallen waren, einen Schlussstrich gezogen. Für viele Fans war das Drama der vergangenen Wochen verständlicherweise ein Wechselbad der Gefühle – schließlich ließen Emma und Umut ihre Community auf Social Media stets an ihrem Liebesleben, aber eben auch an den Trennungswirren teilhaben.

TikTok / julius_tkatschenko Emma Fernlund und Julius Tkatschenko auf Mallorca, April 2025

RTL / René Lohse, Instagram / janamariaherz, Instagram / emmashealth_ Collage: Umut Tekin, Jana-Maria Herz und Emma Fernlund

