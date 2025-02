Wäre "Love Is Blind"-Daniel offen für Reality-TV-Formate?

In der ersten deutschen Version der beliebten Netflix-Show Love Is Blind hat Daniel nach der Frau fürs Leben gesucht - und dabei offensichtlich viel Spaß gehabt. Denn wie er im Promiflash-Interview bei Marina Hoermanseders Fashion Show betont, habe er Gefallen an der TV-Welt gefunden. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, noch einmal an einer Fernsehsendung mitzuwirken, ist seine Antwort eindeutig. "Ja, das wäre schon ganz cool", stellt Daniel klar.

Besonders auf TV-Formate, die mit Challenges oder strategischem Denken zu tun haben, hätte der Unternehmensberater Lust. Sogar der Schlag den Star-Herausforderung würde sich der 26-Jährige stellen: "Ganz ehrlich, ich würde es alles probieren. [Die Show] ist schon sehr hart, aber ich würde mich trauen." Dating-Formate kommen für Daniel hingegen nicht infrage. Sein Herz schlage lediglich für das "Love Is Blind"-Experiment.

Bei "Love Is Blind" verloben sich Singles nach einer kurzen Kennenlernphase – und das, ohne sich je gesehen zu haben. Während der Flitterwochen und der anschließenden Alltagsphase wird ihre Liebe auf die Probe gestellt. Auch für Daniel und sein Couple Hanni hat es am Ende nicht gereicht: Vor dem Altar gaben sie sich nicht das Jawort. Trotzdem stehen sich die Reality-TV-Darsteller auch heute noch sehr nahe. Sie würden ihre enge Connection einfach abseits der Kameras erkunden – ganz ohne Druck, wie sie bei der "Love Is Blind"-Reunion erklärten.

Anzeige Anzeige

Instagram / dvniel.rocco Daniel, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase Daniel und Hanni von "Love Is Blind: Germany"

Anzeige Anzeige

Anzeige