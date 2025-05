Joachim Llambi verrät Details zu "Let’s Dance"-Viertelfinale

In der neunten Liveshow von Let's Dance gab es Emotionen pur: Die Magic Moments zeigten die Promis von einer ganz privaten Seite und sorgten für reichlich Tränen und Gänsehaut im Publikum und in der Jury. Doch auch nach dieser besonderen Show geht es weiter, und zwar mit einem nächsten Highlight, wie Juror Joachim Llambi (60) am Ende der vergangenen Sendung verriet: "Nächste Woche wird es wieder heiß, da freue ich mich sehr drauf. Da gibt es die Einzeltänze, wie diese Woche auch, aber es gibt auch die Trio-Dances." Das bedeutet, dass neben dem Promi und seinem Profi ein weiterer Tänzer in die Performance integriert wird.

Darauf freut sich der 60-Jährige schon ganz besonders: "Das sind immer sehr beeindruckende Choreos gewesen in der Vergangenheit." Eine dieser Performances geht dem einstigen Tanzsportler seit Jahren nicht aus dem Kopf, wie er zugab: "Das Highlight war für mich immer noch Renata Lusin (37) und Ella Endlich (40). Das war so emotional und so miteinander. Zum Schluss haben sich die Frauen dann noch geküsst und der Valentin Lusin (38) war raus." 2019 nahm die Sängerin an der Show teil und belegte mit Valentin den zweiten Platz. Noch sechs Jahre später denkt der sonst so strenge Herr Llambi mit einem Lächeln an ihren Trio-Dance zurück.

Noch fünf Promis sind im Rennen um den Titel "Dancing Star 2025" – und zwar SelfieSandra (25), Fabian Hambüchen (37), Diego Pooth, Taliso Engel und Marie Mouroum. Schauspielerin Christine Neubauer (62) musste die Tanzschuhe kurz vor dem Viertelfinale an den Nagel hängen – zum zweiten Mal. Nach Folge sieben war für sie schon einmal Schluss, doch aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Simone Thomalla (60) bekam die 62-Jährige eine zweite Chance. Anders als beim ersten Ausscheiden zeigte sich Christine bei ihrem erneuten Exit jedoch gelassen: "Diesmal bin ich nicht in Schock. Diesmal bin ich stolz und zufrieden, dass ich so weit gekommen bin."

Getty Images Renata und Valentin Lusin mit Ella Endlich bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer bei ihrem Magic-Moment-Tanz bei "Let's Dance", 2025

