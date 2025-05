Mit diesen Stars feiert Carmen Geiss ihren runden Geburtstag

Heute wird Carmen Geiss 60 Jahre alt. Zu ihrem runden Geburtstag ließ sich die Reality-TV-Ikone nicht lumpen und feierte mit einem Promi-Großaufgebot am Sonntagabend in ihren Ehrentag hinein. Insgesamt 200 Gäste fanden sich gestern in St. Tropez ein, um Carmen (60) unter dem Motto "Sixty Shades of Carmen" gebührend zu feiern, wie zahlreiche Clips auf Instagram zeigten. Unter den VIP-Gästen befanden sich nicht nur Größen aus dem Deutschrap wie Capital Bra (30) und Katja Krasavice (28), sondern auch bekannte Sportstars wie Alexander Zverev (28). Doch auch Reality-Ikonen wie Verena Kerth (43) und Claudia Obert (63) durften bei der Sause natürlich nicht fehlen – vor allem Letztere wird die Champagnerkorken wohl ordentlich knallen lassen haben.

Hinter der Mega-Sause steckte nicht Carmen selbst, sondern ihre Töchter. Davina (21) und Shania (20) planten das Event und sorgten an dem Abend für die eine oder andere Überraschung. Carmens persönliches Highlight wird wohl der Auftritt ihres Jugendschwarms, ESC-Sänger Johnny Logan, gewesen sein. Der 70-Jährige stand als Überraschungsgast auf der Bühne und performte seine Songs für das Geburtstagskind. Auch ein Duett sowie ein Tänzchen mit Carmen gab er zu seinem Besten.

Doch nicht alle der geladenen Gäste konnten mit Carmen in ihren Geburtstag hineinfeiern. Nach Bild-Informationen stand auch Ralf Schumacher (49), ein guter Freund der Blondine, auf der Gästeliste. Aufgrund seiner Verpflichtungen als Experte rund um das Formel-1-Rennen in Miami musste der einstige Rennfahrer die Feier absagen. Immerhin sei sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne ohne seinen Liebsten auf der Party erschienen.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Katja Krasavice und Claudia Obert auf Carmen Geiss' Geburtstagsparty, Mai 2025

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss und Johnny Logan bei Carmens Geburtstagsfeier, Mai 2025

