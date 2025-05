Bizarr: Blake Lively küsst sich in ihrem neusten Film selbst

Blake Lively (37) sorgt mit ihrem neuen Film "Another Simple Favor" für jede Menge Gesprächsstoff: In der gerade erschienenen Fortsetzung der erfolgreichen schwarzen Komödie steht die Schauspielerin zusammen mit Anna Kendrick (39) vor der Kamera – und überrascht die Zuschauer mit einer besonders außergewöhnlichen Szene. In der Rolle von Emily, die zu einem geheimnisvollen Drilling-Set gehört, kommt es zu einem Moment, der im Netz heftig diskutiert wird. Blake küsst auf Fotos, die The Sun zum Film vorliegen, ihre eigene Schwester Charity – wobei sie beide Rollen selbst verkörpert. Das filmische Drama um die drei Schwestern, das derzeit in den Kinos läuft, ließ das Publikum verstört und gleichzeitig fasziniert zurück.

Nicht nur die Fans waren von dem unerwarteten Kuss überrascht, auch Blake selbst zeigte sich zunächst skeptisch, wie Regisseur Paul Feig (62) erzählt. "Als ich Blake von der neuen Handlung erzählte, sagte sie: 'Okay, ich vertraue dir. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vertraue dir'", erinnerte sich Paul Feig gegenüber Entertainment Weekly. Trotz ihrer Bedenken stimmte sie der Szene zu, die sogar beim Premierenevent für Gesprächsstoff sorgte. "Es war ziemlich unangenehm, das im Kino mit euch zu sehen", gab Blake im März bei der Weltpremiere auf dem SXSW-Filmfestival zu. Doch der Kuss war nicht der einzige, der Aufsehen erregte – auch zwischen Blake und Anna Kendrick gibt es ein leidenschaftliches Intermezzo, das eine weitere unerwartete Wendung mit sich bringt.

Privat ist Blake für ihren humorvollen Umgang mit ungewöhnlichen Situationen bekannt und nimmt sich selbst nicht zu ernst. In einem Interview mit Vogue betonte sie zudem, dass sie schrille oder absurde Rollen schätzt, solange sie spannende Herausforderungen bieten. Seit 2012 ist Blake mit Ryan Reynolds (48) verheiratet und sie haben gemeinsam vier Kinder. Gelegentlich teilt die Schauspielerin Einblicke in ihr Familienleben in den sozialen Medien, wobei sie ihre Kinder weitestgehend aus dem Rampenlicht heraushält. Ihre fröhliche und offene Art wird von ihren Fans sehr geschätzt – und genau diese Offenheit hat sie auch in ihrer neuen Rolle unter Beweis gestellt.

Getty Images Blake Lively und Anna Kendrick, April 2025

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100 Gala 2025

