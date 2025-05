Deshalb waren Taylor Swift und Travis nicht bei der Met Gala

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) sorgten am 5. Mai für Aufsehen, weil sie der diesjährigen Met Gala im Metropolitan Museum of Art in New York fernblieben. Das glamouröse Event, zu dem beide eingeladen waren, wäre für Travis das Debüt gewesen, während Taylor zuletzt 2016 auf dem roten Teppich des Mode-Highlights zu sehen war. Obwohl sich viele Fans eine glamouröse Paar-Premiere auf dem roten Teppich gewünscht hatten, zogen es die beiden laut E! News vor, die legendäre Gala lieber abseits des Blitzlichtgewitters zu genießen. Seit März zeigen sie sich ohnehin nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit – zuletzt beim gemeinsamen Dinner in New York.

In den vergangenen Wochen haben Taylor und ihr Freund ihre gemeinsame Zeit offenbar lieber fernab der Öffentlichkeit genossen. Nachdem im Februar die NFL-Saison mit einer bitteren Niederlage der Kansas City Chiefs beim Super Bowl endete und Taylor ihre riesige "Eras"-Welttournee abgeschlossen hatte, gönnten sich beide offensichtlich eine wohlverdiente Auszeit. Reisen nach Montana, spontane Restaurantbesuche in New York und Park City sowie Treffen mit engen Freunden bestimmten ihren Alltag abseits des öffentlichen Trubels. Ein Insider verriet gegenüber People: "Sie genießen ihre freie Zeit, reisen viel und sind gerade sehr im Einklang. Privatsphäre ist ihnen momentan besonders wichtig."

Dass Taylor und Travis ihre Liebe lieber abseits des Rampenlichts leben, überrascht Kenner kaum. Die Sängerin und der Football-Star legen großen Wert auf Privatsphäre – und das war schon vor ihrer Beziehung so. Auch die Met Gala gehört für Taylor längst nicht mehr zum Pflichtprogramm: Ihr letzter Besuch war 2016, damals sogar als Co-Host. Seit ihre Beziehung zu Travis die Schlagzeilen beherrscht, verzichtet das Paar bewusst auf große Red-Carpet-Auftritte. Statt über die berühmten Stufen der Met Gala zu schreiten, genießen sie lieber ihr normales Leben – ganz ohne Blitzlichtgewitter.

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour"

MEGA / William C. Lopez / New York Post Travis Kelce und Taylor Swift, September 2024

