Planen Taylor Swift und Travis gemeinsames Met-Gala-Debüt?

Am ersten Montag im Mai steht wieder das große Highlight der Fashion-Welt an: die Met Gala. Jedes Jahr versammeln sich Stars und Sternchen auf dem roten Teppich, um ihre Extravaganz in Sachen Mode unter Beweis zu stellen. Wird Popstar Taylor Swift (34) auch wieder anwesend sein und plant sie eventuell sogar ein Red-Carpet-Debüt mit Travis Kelce (34)? Das letzte Mal ließ sich die "Trouble"-Interpretin 2016 dort blicken – und scheinbar müssen die Fans 2024 wieder auf sie verzichten, wie ein Insider laut The US Sun wissen will: "Die Met Gala ist eine riesige Veranstaltung, aber es ist geplant, sie nicht zu besuchen, da sie ihre Zeit vor der Europa-Tour maximal genießen möchten."

Die Initiatorin Anna Wintour (74) habe das Paar auf die Gästeliste der Gala gesetzt und generell seien Taylor und Travis aktuell auf sehr vielen öffentlichen Events und Veranstaltungen eingeladen – die zwei Turteltauben legen ihren Fokus aber aktuell eher auf die private Zweisamkeit. "Sie lieben es, einfach nur zu entspannen, Zeit miteinander zu verbringen und in Taylors Haus zu sein, nur um das Zusammensein und ihre wohlverdiente Auszeit zu genießen." Momentan haben beide Zeit und die Sängerin und der NFL-Star wollen keine Aufmerksamkeit erregen und "einfach in ihrer Blase leben", verrät der Informant.

Auch in diesem Jahr erwartet die Bewunderer der Met Gala wieder Großes. Anna lässt die Mode im Sinne moderner Traditionalität wiedererwachen. Das Thema: "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", mit dem Dresscode: "The Garden of Time". Wie der Kurator gegenüber Vogue erklärte, sei "eine Ode an die Natur und die emotionale Poetik der Mode". Die Hosts der Veranstaltung werden dieses Mal Zendaya (27), Chris Hemsworth (40), Jennifer Lopez (54) und Bad Bunny (30) sein. Ganz traditionell bleibt auch 2024 wieder bis zum Abend der Met geheim, welche Stars sonst noch auf dem roten Teppich glänzen werden.

Getty Images Taylor Swift auf dem roten Teppich der Met Gala 2016

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024

