Herzzereißender Post: Nicola Peltz vermisst verstorbene Omas

Nicola Peltz-Beckham (30) rührte ihre Follower am Wochenende mit einer eindringlichen Hommage auf Instagram, nachdem sie die große 50. Geburtstagsfeier von David Beckham (50) in London verpasst hatte. In einem emotionalen Post erinnerte sich die Schauspielerin und Ehefrau von Brooklyn Peltz-Beckham (26) liebevoll an ihre beiden verstorbenen Großmütter Bunny und Gina. Unter berührenden Familienfotos schrieb sie: "Ich kann den Gedanken, euch nicht mehr umarmen zu können oder euer Lachen zu hören, kaum ertragen" und machte damit ihre tiefe Trauer und die wertvollen Erinnerungen an gemeinsame Momente sichtbar. Während die Beckham-Familie an diesem Wochenende gemeinsam feierte, blieben Nicola und Brooklyn auffällig abwesend und sorgten so in den sozialen Medien für ordentlich Gesprächsstoff.

Victoria Beckham (51) veröffentlichte nur wenige Stunden später auf ihrem eigenen Instagram-Account Fotos von den Feierlichkeiten, auf denen sie gemeinsam mit David, Romeo (22), Cruz (20) und Harper (13) zu sehen ist. Auffällig: Während die jüngeren Kinder liebevoll markiert wurden, fehlte Brooklyn in der Aufzählung – und das, obwohl Victoria sonst gerne auf abwesende Familienmitglieder hinweist. Auch David veröffentlichte emotionale Worte zu seinem Ehrentag und dankte seiner Familie, ohne dabei explizit seinen ältesten Sohn zu erwähnen. Medienberichten zufolge hatten Brooklyn und Nicola ihr Fernbleiben bereits im Vorfeld angekündigt, doch David und Victoria hofften bis zuletzt auf ein spontanes Erscheinen ihres Sohnes und seiner Frau.

Offenbar war das Wochenende für Nicola von ganz anderen Gefühlen bestimmt: Die Schauspielerin pflegt ein inniges, liebevolles Verhältnis zu ihren Großmüttern und präsentierte sich ihren Followern zuletzt immer wieder als engagierter Familienmensch. In ihrer berührenden Hommage schrieb sie: "Meine Seelenverwandten – ich liebe euch mehr als alles andere" und teilte damit private Erinnerungen abseits des Rampenlichts, um das Andenken ihrer Liebsten lebendig zu halten. Zugleich rückt ihre besondere Beziehung zu Brooklyn, dem ältesten Sohn aus einer der bekanntesten britischen Familien, regelmäßig ins öffentliche Blickfeld – umso genauer beobachten Fans jedes Detail, wenn es um gemeinsame Auftritte oder das Fehlen von Familienmitgliedern bei großen Anlässen geht.

Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham an Weihnachten 2023

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Victoria Peltz-Beckham im April 2025

