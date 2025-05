Kader Loth schießt fies gegen Heidi Klums Met-Gala-Look

Kader Loth (52) hat in ihrer Instagram-Story deutliche Worte für Heidi Klums (51) Auftritt bei der diesjährigen Met Gala gefunden. Das Model stand nach zwölf Jahren wieder auf dem roten Teppich im Metropolitan Museum of Art in New York – und zeigte sich in einem schwarzen, eleganten Kleid, das allerdings nicht jeden Geschmack traf. Kader, bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten und stets für eine direkte Meinung zu haben, postete ein Foto von Heidi auf dem Glamour-Event und kommentierte schnippisch: "Heidi, ein langweiligeres Kleid zum Anziehen hast du nicht gefunden?" Für Heidis großes Comeback auf dem Met-Gala-Teppich hat die Reality-Ikone wohl einen ausgefalleneren Look erwartet.

Während viele Promis auf dem berühmten Teppich für extravagantere Outfits sorgten, setzte Heidi auf einen reduzierten Stil. Ihre Rückkehr auf das gesellschaftliche Fashion-Highlight nach so langer Pause bemerkten die Fotografen und Fans natürlich sofort – immerhin hatte Heidi zuletzt 2013 an der Met Gala teilgenommen. Die diesjährige Gala stand unter dem Motto "Tailored for You" und richtete sich mit einer Ausstellung auf die Bedeutung von Black Dandyism in der Modewelt aus. Die exklusive Veranstaltung wird traditionell am ersten Montag im Mai ausgerichtet und gilt als das wichtigste Fundraising-Dinner für das renommierte Costume Institute des Museums.

Schon vor wenigen Tagen sorgte Heidi mit ihrem "Understatement Look" auf dem roten Teppich für gespaltene Meinungen. Bei ihrem Auftritt bei der King's Trust 4th Annual Global Gala in New York ging die 51-Jährige neben ihrer Tochter Leni Klum (21) glatt unter. Während Heidi in einem schwarzen Oversized-Anzug mit deutlichem Pyjama-Flair posierte, überstrahlte die 21-Jährige ihre Mutter mit einem transparenten, bestickten Abendkleid mit einer Menge aufwendiger Details.

Getty Images Heidi Klum bei der Met Gala 2025 in New York City

Getty Images Heidi Klum, Mai 2025

