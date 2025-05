Mike Heiter zeigt sich versöhnlich nach Streit mit Leyla

Leyla Lahouar (28) versetzte ihre Fans in Sorge, als sie am Wochenende andeutete, dass ihr Verlobter Mike Heiter (32) fremdgegangen sei. Inzwischen hat sich das Drama als Missverständnis herausgestellt, und die Promi Big Brother-Siegerin bereut ihr Verhalten. Nun äußert sich auch ihr Partner zu der Auseinandersetzung auf Instagram und erklärt: "Zwischen mir und Leyla ist alles wieder gut. Wir haben viel geredet. Situationen passieren, wie in jeder anderen Beziehung auch – egal, ob wir jetzt in der Öffentlichkeit stehen oder nicht." Die geplante Hochzeit im Sommer sei nicht in Gefahr. "Wir werden immer noch heiraten", stellt er mit einem Lächeln klar.

Für Mike seien Leylas Anschuldigungen zwar verletzend gewesen, jedoch sei er nicht nachtragend. "Was wäre ich denn für ein Mann, wenn ich meiner Frau nicht verzeihen würde, weil sie einmal überreagiert", macht er im Netz deutlich. Das Paar habe aber durch die Aufregung der vergangenen Tage eine wichtige Lektion gelernt: "Es ist klar, dass so was in der Öffentlichkeit nicht mehr passieren darf." In Zukunft wollen beide TV-Stars ihre Probleme persönlich klären.

Zu dem Streit des Influencer-Pärchens kam es, während Leyla in Venedig war. Ihr Liebster befand sich gleichzeitig auf einem Junggesellenabschied auf Ibiza, bei dem seine Freunde offenbar mit anderen Frauen geflirtet hatten. Mike dementierte allerdings, daran beteiligt gewesen zu sein. Nach mehreren emotionalen Social-Media-Posts sah die Brünette schließlich ein, dass der 32-Jährige nichts falsch gemacht hatte. In einem Clip betonte sie: "Ich wollte noch mal klarstellen, dass Mike in diesem Sinne nichts gemacht hat. Er ist nicht fremdgegangen."

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige