Überreagiert? Leyla spricht über Ibiza-Chaos mit Mike Heiter

Zwischen Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) kriselt es derzeit gewaltig – und das nur wenige Monate vor ihrer geplanten Hochzeit. Der Grund: Das Reality-Sternchen bekam von einer Followerin Hinweise, dass sich ihr Verlobter während seines Junggesellenabschieds auf Ibiza mit anderen Frauen vergnügt haben soll. Leyla sah daraufhin rot und wandte sich tränenerfüllt an ihre Follower im Netz. Nun meldet sie sich erneut auf Instagram und zeigt sich reumütig: "Ich habe aus Emotionen heraus direkt eine Story gemacht, was eigentlich gar nicht meine Art ist. Mir waren auch gar nicht die Konsequenzen bewusst von dem Ganzen, weil ich einfach so geladen, traurig und verletzt war." Mittlerweile bereut Leyla ihr Verhalten und es tut ihr leid, dass sie so "dumm" gewesen sei.

Auch in Richtung Mike entschuldigt die TV-Bekanntheit sich vor der Kamera und räumt ein für alle Mal mit den von ihr verbreiteten Vorwürfen auf: "Ich wollte nochmal klarstellen, dass Mike in diesem Sinne nichts gemacht hat. Er ist nicht fremdgegangen." Inzwischen haben die beiden Dschungelcamp-Stars miteinander gesprochen und planen, sich weiter mit ihren Differenzen auseinanderzusetzen. "Natürlich wollen wir an allem arbeiten und das hinkriegen, weil wir uns lieben, aber jetzt gibt es natürlich einiges zu reparieren, weil ich einfach zu emotional reagiert habe", betont die 28-Jährige in ihrem emotionalen Statement.

Schon kurz nach Leylas Vorwürfen im Netz meldete sich Mike auf Instagram zu Wort. Der Realitystar dementierte die Anschuldigungen seiner Verlobten sofort und betonte: "Ich liebe diese Frau! Niemals würde ich das, was ich mit ihr habe, aufs Spiel setzen." Nur wenige Stunden später postete Mike ein Foto vom Flughafen in seiner Story und schilderte, die Heimreise angetreten zu haben.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Mai 2025

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Influencer

