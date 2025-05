Alter SNL-Sketch mit Blake Lively sorgt für Kontroverse

Blake Lively (37) steht erneut unter Beschuss: Nachdem im Netz ein alter Saturday Night Live-Sketch aus dem Jahr 2009 aufgetaucht ist, in dem sie eine schwarze Frau imitiert, braut sich über der krisengeprüften Schauspielerin der nächste Shitstorm zusammen. In dem Clip, der momentan auf Plattformen wie X und TikTok geteilt wird, schlüpft Blake in die Rolle der Tochter von Kenan Thompsons (46) Figur Virginiaca. Mit auffälliger dunkler Perücke und imitiertem Akzent streitet sie sich darin mit einer Verkäuferin über eine Designerware und tanzt auf eine Art, die von vielen Zuschauern als grenzüberschreitend empfunden wird. Das Echo ist eindeutig: "Jeden Tag mag ich sie weniger", kommentiert ein User, während andere die Szene als "unangenehm" und "schwer zu ertragen" beschreiben.

Die Rassismusvorwürfe rund um Blake sind dabei nicht neu: Bereits die Hochzeit mit Ryan Reynolds (48) auf einer ehemaligen Sklavenplantage in South Carolina im Jahr 2012 hatte Kritik ausgelöst, auf die das Paar später reagierte. Ryan nannte die Wahl des Ortes in einem Interview "einen riesigen Fehler". Die beiden Hollywood-Stars heirateten schließlich ein zweites Mal – dann im privaten Umfeld in New York. Darüber hinaus spendeten sie Millionenbeträge an gemeinnützige Organisationen und sprachen sich immer wieder öffentlich für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit aus. Trotz dieser Bemühungen verfolgen die Debatten rund um ihre tatsächliche politische Gesinnung das Paar bis heute, wie die aktuelle Diskussion zeigt.

Abseits der Schlagzeilen engagiert sich Blake jedoch seit einigen Jahren mit Nachdruck für gesellschaftliche Themen. Trotz aller Aufregung um frühere Fehltritte schaffte sie es kürzlich auf die renommierte Time 100-Liste der einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres 2025. Bürgerrechtsanwältin Sherrilyn Ifill, die die 37-Jährige für das Magazin würdigte, beschreibt sie darin als "Philanthropin, die bereit ist, Risiken einzugehen". Besonders hebt Sherrilyn Blakes Bemühungen hervor, Lücken in ihrem eigenen Geschichtsverständnis zu schließen und sich mit den tieferen Problemen der amerikanischen Gesellschaft auseinanderzusetzen. Sie lobt vor allem Blakes Neugier und Engagement: "Sie ist entschlossen, dieses Land voranzubringen."

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, Schauspielerpaar

Getty Images Hollywoodstar Blake Lively

