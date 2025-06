Nikola Glumac hat endlich eine neue Wohnung gefunden

Nikola Glumac (29) teilt freudige Nachrichten mit seinen Followern: Der Reality-TV-Star hat endlich eine neue Wohnung gefunden! In seiner Instagram-Story verkündet er: "Ich hatte heute Morgen noch mal einen Termin und habe mir die Wohnung noch mal angeschaut, die ich ja schon mal gesehen hatte. Und jetzt haltet euch fest: Nach langem Überlegen und Hin und Her habe ich der Wohnung zugesagt!" Die neue Bleibe des Auswanderers befindet sich nach wie vor in Dubai.

Die Wohnungssuche war für Nikola alles andere als leicht, wie er betont. "Ich musste irgendwann einfach eine Entscheidung treffen. Die Zeit rennt so krass und nach langem Hin und Her habe ich sie jetzt endlich getroffen", erzählt er auf der Social-Media-Plattform und fügt hinzu: "Ich hoffe einfach, dass es die richtige Wahl war. Drückt mir die Daumen!"

Der Umzug markiert für Nikola einen Neuanfang nach schwierigen Monaten. Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Kim Virginia Hartung (30) hatte er vor nicht allzu langer Zeit einen tragischen Schicksalsschlag zu verkraften. Die Promis unter Palmen-Bekanntheiten verloren ihre ungeborene Tochter, der sie den Namen Amalia geben wollten.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac

Anzeige