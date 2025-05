Jimi Blue Ochsenknechts Schulden: Jetzt äußert sich Hotelier

Jimi Blue Ochsenknecht (33) droht wegen nicht bezahlter Hotelrechnungen im österreichischen Kitzbühel nun ernsthafter Ärger mit der Justiz. Dem Schauspieler wird vorgeworfen, Rechnungen in Höhe von insgesamt knapp 14.000 Euro nach einer ausgelassenen Geburtstagsfeier in Kitzbühel nie beglichen zu haben. Ende Dezember 2021 soll Jimi, damals noch mit Freunden und seinem Schwager Nino Sifkovits (30) im luxuriösen "Hotel Sonne" abgestiegen sein und vier Tage lang dem Wintervergnügen gefrönt haben – offenbar ohne sich um die wachsende Summe auf dem Deckel zu scheren. Wie der Hotelchef Willi Steindl nun gegenüber Bunte auspackt, habe der Schauspieler darauf bestanden, alles am Ende seines Aufenthalts zu begleichen – doch laut dem Hotelier blieb die Zahlung bis heute aus.

Der Vorwurf des Hoteliers wiegt schwer: Gegenüber dem Magazin erzählte er, dass Jimi Blue Ochsenknecht aus freien Stücken gebeten habe, alle Rechnungen am Ende begleichen zu dürfen. Im Vertrauen ermöglichte der Hotelier dies – und fühlte sich später betrogen. Mehrfach habe sich Jimi per WhatsApp gemeldet und angekündigt, die Summe zeitnah zu überweisen. Passiert sei jedoch nichts. "Das war alles ein geplanter Betrug!", behauptete der Hotelchef. Inzwischen wurde die Justiz in dem Fall eingeschaltet. Ein Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft erklärte dem Magazin: "Obwohl er zwischenzeitlich auch gerichtlich zur Zahlung dieses Betrages verurteilt wurde, soll er noch nichts bezahlt haben. Daher besteht der Verdacht, dass Herr Ochsenknecht schon, als er die Leistungen in Anspruch nahm, entweder nicht fähig oder nicht willens war, diese Leistungen auch zu bezahlen. Das begründet den Verdacht des Betruges."

Trotz dieser ungeklärten Situation scheint sich Jimi nicht die Laune verderben zu lassen. Der "Die Wilden Kerle"-Star wagt sich zwischen persönlichen Dramen in ein ganz neues Abenteuer: Er ist Teil der neuen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love! Nachdem der Cast eigentlich schon festgestanden hatte, ließ Moderatorin Sophia Thomalla auf dem offiziellen Instagram-Kanal die Bombe platzen: "So, Leute, wenn ihr dachtet, das war's schon... Ich hab da noch was für euch." Kaum hat sie diese Worte ausgesprochen, taucht Jimi oberkörperfrei am Strand auf. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht läuft er über den Sand. Ob er unter den anderen Promis und Reality-Sternchen wirklich sein Perfect Match finden wird, erfahren die Zuschauer im Sommer 2025. Ein genaues Startdatum für die Show ist noch nicht bekannt.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

AEDT / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, TV-Star

