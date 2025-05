Wilder Mix: Das sind die "Let's Dance"-Trios in Show zehn

Am Freitagabend ist es wieder so weit: Die verbliebenen fünf Tanzpaare der diesjährigen Staffel von Let's Dance zeigen, was sie können. Nun verkündet der offizielle Instagram-Kanal der Show, auf welche Trios sich die Fans freuen dürfen, sprich: fünf Paare, jedes mit einem weiteren Profi an ihrer Seite. So werden Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster zusammen mit Profi Sergiu Maruster das Tanzbein schwingen. Außerdem fegen Diego Pooth und Ekaterina Leonova (38) mit Massimo Sinató (44) über das Parkett. Doch damit noch lange nicht genug!

Die Zuschauer erwartet zudem eine gemeinsame Performance von Marie Mouroum und Alexandru Ionel (30) mit Profitänzer Evgeny Vinokurov (34). SelfieSandra (25) und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (37) holen sich weibliche Unterstützung – Kathrin Menzinger (36) macht das Trio komplett. Zu guter Letzt tanzen Taliso Engel und Patricija Ionel (30) zusammen mit "Let's Dance"-Liebling Renata Lusin (37). Zu welchen Liedern und Tänzen die spannenden Trios auftreten werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt.

In der vergangenen neunten Folge der Show mussten Schauspielerin Christine Neubauer (62) und ihr Partner Valentin Lusin (38) ihre Siebensachen packen und "Let's Dance" verlassen. Trotz ihres Abschieds von der Show gab die Darstellerin alles und sorgte für einen der berührendsten Momente der Staffel, als sie unter dem Motto "Magic Moments" für ihren verstorbenen Vater tanzte. Für diesen Moment hatte sie einen Freestyle entwickelt, bei dem sie sich während der Proben oft an ihre Kindheit zurückerinnert fühlte: "Ich bin in den Armen meines Vaters mit Sport aufgewachsen. Mein Vater hat den Kraftsport geliebt, hat Gewichtheben gemacht", schilderte sie gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance, 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer bei ihrem Magic-Moment-Tanz bei "Let's Dance", 2025

Anzeige Anzeige