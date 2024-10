Außenseiter? So ging es Daniel Lopes im Promi-BB-Container

Daniel Lopes (47) musste den Promi Big Brother-Container Donnerstagabend verlassen. Die Zeit dort war für den Sänger eine echte Achterbahnfahrt. Auch fühlte er sich nicht immer als Teil der Gruppe, wie er seinen Mitbewohnern offenbarte. Gegenüber Promiflash erzählt er, wie es ihm unter dem Dach des Großen Bruders wirklich erging. "Die meisten kannten sich von anderen TV-Shows, springen von Format zu Format. Das ist, was sie am besten machen. Ich war sehr lange nicht mehr im Fernsehen und die meisten kannten mich gar nicht", ist sich der gebürtige Brasilianer sicher. Abgesehen von Max Kruse (36) und Jochen Horst (63) habe keiner von den Kandidaten seine Glanzzeit im deutschen Fernsehen bewusst miterlebt.

Allerdings glaubt Daniel, dass auch einige seiner Charakterzüge verantwortlich dafür waren, dass er sich nicht so richtig in die Gruppe einfinden konnte. "Ich konnte auch keinen Anschluss finden, weil ich oft ein bisschen zu direkt und offen bin, ein bisschen zu ehrlich", meint der ehemalige DSDS-Kandidat. Er ist überzeugt, dass die Promi-BB-Bewohner so viel Ehrlichkeit gar nicht wollen: "Ich glaube, dass die Leute da drin das nicht hören wollten. Die haben auch Angst, von sich etwas preiszugeben. Das hatte ich nicht." Auch deshalb erzählte Daniel offen seine Geschichten über Existenzängste, schwere Karrierewege und den emotionalen Grund, zurück nach Brasilien zu gehen.

Eine Verbündete schien Daniel zwischenzeitig in Mimi Fiedler (49) gefunden zu haben. Doch vergangenen Sonntag endete diese Freundschaft auf einmal, als es um die Nominierung ging. Mimi hatte die Wahl, Jochen oder Daniel den Nominierungsschutz zu geben und entschied sich für letzteren. Danach beschwerte sie sich aber bei dem 47-Jährigen: "Du darfst vor der nächsten Nominierung nicht mehr zu mir kommen! Du darfst mich nicht fragen, ob ich dich nominieren würde!" Für Daniel absolut unverständlich – er habe Mimi nicht in ihrer Entscheidung bedrängen wollen. "Ich war mir sicher, dass du Jochen wählst! Du kannst mir doch jetzt nicht sagen, dass ich dich beeinflussen wollte", verteidigte er sich. Die beiden verstrickten sich in einer Diskussion, mit dem Ergebnis, dass sie offenbar keine Freunde mehr sind. "Jetzt machst du dein Spiel und ich mache meins. Wir sind nicht mehr in einem Team", schloss Daniel das Ganze ab.

Joyn Daniel Lopes bei "Promi Big Brother" 2024

Sat.1 / "Promi Big Brother" Mimi Fiedler und Daniel Lopes bei "Promi Big Brother", 2024

