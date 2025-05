Inmitten Zoff: Brooklyn Peltz-Beckham eröffnet ein Tierheim

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola (30) haben eine neue Initiative gestartet: Gemeinsam gründen sie laut The Sun in Los Angeles ein Tierheim für heimatlose Hunde. Das neue Projekt läuft unter dem Namen Peltz Beckham Foundation und wurde offiziell in Kalifornien als Non-Profit-Organisation angemeldet. Interessant ist dabei der Zeitpunkt: Das Paar startet seine Tierschutzinitiative nur wenige Tage, nachdem Brooklyn auffällig bei den Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag seines Vaters David Beckham (50) fehlte – trotz Aufenthalt im Vereinigten Königreich mit Nicola. Auch bei einem gemeinsamen Angelausflug in Schottland mit seinen Brüdern Romeo (22) und Cruz (20) blieb Brooklyns Platz leer.

Die neue Wohltätigkeitsstiftung sorgt nun für noch mehr räumliche Distanz zwischen Brooklyn und seiner Familie, da der angehende Koch mit Nicola weiterhin in den USA leben und arbeiten wird. Zuletzt gab es Gerüchte, Nicola sei der Auslöser für den andauernden Familienzwist, doch Freunde des Paares sehen den Grund eher im schlechten Verhältnis zwischen Brooklyn und dem Model Kim Turnbull, der Freundin seines Bruders Romeo, auf die Brooklyn vor Jahren ein Auge geworfen haben soll.

Schon seit längerer Zeit engagieren sich Nicola und Brooklyn für Hunde, nicht zuletzt, weil ihr eigener Vierbeiner Bear im vergangenen Jahr verstorben ist. Bereits 2022 hatte Nicola mit ihrem Engagement für das Tierheim Yogi's House auf sich aufmerksam gemacht und damals dem Magazin People verraten: "Bislang haben wir über 30 Hunde im Tierheim Riverside vor der Einschläferung bewahrt."

Instagram / brooklynpeltzbeckham Nicola und Brooklyn Peltz Beckham mit ihren Hunden

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und ihr Hund, Februar 2025

